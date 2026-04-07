4 diseños de uñas estilo k-drama de primavera 2026; son aesthetic y bonitas
Estos son los diseños de uñas que no te puedes perder para esta primavera si eres fan de los K-Dramas
Si tuviéramos qué elegir dos de nuestras cosas favoritas sin duda tendríamos en nuestra mente los diseños de uñas aesthetics y sí, los K-Dramas, pero ¿Por qué no combinarlos?, llevar más allá los estilos de uñas también es toda una misión, pues no basta con que luzcan bien, sino que es importante que conecten con nuestra personalidad.
Esta primavera de 2026 están surgiendo muchas tendencias en cuanto a los diseños de uñas, por lo que para innovar podrías mezclar las tendencias con tus K-Dramas favoritos e incluso con los que están de moda actualmente, lo que sí o sí te harán destacar en cualquier lugar y te harán lucir tanto sofisticada como a la moda con las variaciones que puedas imaginar.
Diseños de uñas estilo K-Drama
- Uñas Blush: Este estilo de uñas pueden estar inspiradas en el característico rubor de las mejillas, mismas que presentan un degradado suave de color rojo/rosa o melocotón concentrado el cuál dará un efecto de manos cuidadas y rejuvenecidas, donde además denotan el estilo coreano.
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- Cristal Coreano: Esta técnica en tendencia de las “glass nails” emplea láminas holográficas o geles muy densos para generar un efecto cristalino y brillante que refleja la luz, es cuál es ideal si buscas lucir elegante y minimalista, ideal para las fanáticas de los K-Dramas.
@dr_beauty3
Looks like Korean glass nails are in ✅ 💅 thoughts? #glassnails #kyliejennernails #kyliejennerglassnails #magenticnails #nailtrends #nailtrends2024 #nailinspo #kyliejenner #naildesign #koreanglassnails #nailtok♬ original sound - dr_beauty3
- Coquette con moños: Si bien, esta tendencia ya lleva varios meses, en los últimos días ha retomado gran fuerza, pues los lazos y cintas se han mantenido dentro de lo más usado, pues se aplican dijes con moños y trazos finos sobre bases nude o tonos pastel como lo puede ser el verde, lavanda y el melocotón.
@nhi.kien forever a pink cateye bow girlie #nails #cateye #coquette ♬ Woman new challenge - Fernando Trujillo M
- Micro-Flores de Primavera: Los diseños muy delicados tal como el cherry blossom pintadas con pequeños puntos en una uña, manteniendo el resto de la manicura en tonos milky o incluso traslucidos.
@leminimacaron spring is officially here, let the flowers bloom on our nails!!🌸🌼 #leminimacaron #springnails #DIYgelnails #geltips #NailTok ♬ So into you - vibinsoundsss