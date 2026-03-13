Decoración de uñas para pies: 9 diseños para usar en el calorcito de marzo 2026

Con el inicio de la primavera 2026 en puerta, las sandalias se vuelven el calzado predilecto para soportar el calor sin perder el estilo. Así que es en esta temporada cuando los diseños de uñas para pies no pueden faltar, pues le aportan un toque maravilloso a los atuendos y proyectan una imagen "bien cuidada" al instante, sobre todo cuando se eligen modelos que están en tendencia y le favorecen a todas.

Pedicure que sí se ve elegante y es perfecto para el clima de la primavera 2026

Verde esmeralda brillante . Este es uno de los colores en tendencia para 2026 por lo lindo que se ve en cualquier tono de piel y cómo consigue elevar un look básico.



. Este es uno de los por lo lindo que se ve en cualquier tono de piel y cómo consigue elevar un look básico. Con diseños de uñas "polka dot" . Las decoraciones con puntitos le dan un toque divertido a la pedicura y cuando se hace correctamente, pueden conseguirse estilos que combinan para todo.



. Las decoraciones con puntitos le dan un toque divertido a la pedicura y cuando se hace correctamente, pueden conseguirse estilos que combinan para todo. Inspiradas en el mar con relieves de gel. Si te vas a ir de vacaciones a la playa, prueba con un diseño de uñas inspirado en el mar que tenga conchitas hechas en gel moldeable (una de las técnicas de "nail art" más fuertes para 2026)

9 diseños de uñas de pies que sí le favorecen a todas|Pinterest

Punta francesa aperlada . El manicure francés también puede ir en las uñas de los pies y es una alternativa segura para quienes buscan estilos sofisticados. Para que no qude aburrido, suma un baño de brillo con acabado tipo perla.



. y es una alternativa segura para quienes buscan estilos sofisticados. Para que no qude aburrido, suma un baño de brillo con acabado tipo perla. Azul marino con efecto acuarela . Los esmaltes azul profundo son de esos colores que les favorecen a todas y tiene la facilidad de adaptarse a modelos creativos, como el efecto acuarela con blanco y plateado.



. Los esmaltes azul profundo son de esos colores que les favorecen a todas y tiene la facilidad de adaptarse a modelos creativos, como el efecto acuarela con blanco y plateado. Pedicure combinado con las manos en amarillo pastel. Una apuesta segura al elegir un pedicure, consiste en coordinar el estilo elegido con las manos. Mucho mejor si es un tono en tendecia, como el amarillo pastel que se ve fabuloso en las morenas

9 diseños de uñas de pies que sí le favorecen a todas|Pinterest

Diseños de uñas para pies con efecto agua . Si quieres llevar un diseño de uñas que no se vea exagerado , el efecto de agua con azul y blanco queda fenomenal.



. Si quieres llevar un , el efecto de agua con azul y blanco queda fenomenal. Glazed nails clásico . El brillo nunca está de más, especialmente cuando se trata de embellecer las manos. Hazte un modelo de uñas glaseadas, que tiene brillo y aperlado.



. El brillo nunca está de más, especialmente cuando se trata de embellecer las manos. Hazte un modelo de uñas glaseadas, que tiene brillo y aperlado. Con esmalte vino intenso. Una opción que no falla para el pedicure son los tonos profundos que se ven elegantísimos