10 ideas de corte de pelo estilo “effortless” para mujeres de 30 a 40 años, te harán lucir fresca y desenfada esta primavera 2026
Natural y ligero, el “estilo effortless” se impone esta primavera 2026 como la tendencia ideal para mujeres de 30 a 40 años que buscan un look fresco y fácil de mantener.
Esta temporada del año llega con una nueva tendencia que le facilitará la vida a varias mujeres, principalmente a aquellas que buscan proyectar un estilo relajado a través de un peinado que no lleve varios minutos frente al espejo, el estilo effortless será el protagonista durante estos días, principalmente en mujeres de 30 a 40 años.
¿Cómo es el estilo effortless?
El estilo effortless como su significado en español lo describe como “sin esfuerzo” y es aquel que apuesta por capas suaves, texturas naturales y acabados ligeramente despeinados lo que permite que se cree un volumen controlado y sin rigidez.
Lo más destacado de esta tendencia 2026 es que los peinados lucen mejor sin la apariencia de descuido.
A continuación te dejamos los 10 cortes de cabello estilo effortless
- Long bob degrafilado o desfilado
El clásico bob evoluciona con puntas texturizadas y capas que suavizan el rostro.
- Corte clavicut en capas suaves
Como su nombre lo indica este corte de pelo se realiza a la altura de la clavicula, este diseño es para quienes buscan versatilidad sin sacrificar longitud.
- Shang moderno
Este corte está inspirado en la década de los 70’s pero con un toque moderno ya que son capas marcadas y flequillo ligero aporta volumen y actitud desenfadada.
- Flequillo cortina con melena larga
El fleco abierto enmarca el rostro y rejuvenece al instante sin necesidad de un cambio
- Midi recto con puntas texturizadas
Si eres de las que sufren por tener el pelo fino un corte a la altura de los hombros mantiene la densidad y suma movimiento natural.
- Pixie largo despeinado
Aunque es un corte demasiado corto logra ser femenino y práctico ya que con un poco de volumen en la parte superior y laterales suaves harán que proyectes seguridad y estilo.
- Capas largas invisibles
Al crear capas en tu melena no perderás longitud, además aportarás dinamismo y ligereza.
- Corte mariposa sutil
Crea capas suaves en la parte superior y ve desvaneciendo a más cortas, estas crearán un efecto de volumen sin perder el largo.
- Bob asimétrico suave
Un ligero desnivel aporta modernidad sin caer en el extremo.
- Melena ondulada natural
Más que realizar un corte es marcar las ondas del cabello si lo tienes quebrado, también las puedes estilizar con tenazas o cepillo de aire si eres de melena lisa.
