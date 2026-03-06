10 ideas de corte de pelo estilo “effortless” para mujeres de 30 a 40 años, te harán lucir fresca y desenfada esta primavera 2026

Esta temporada del año llega con una nueva tendencia que le facilitará la vida a varias mujeres, principalmente a aquellas que buscan proyectar un estilo relajado a través de un peinado que no lleve varios minutos frente al espejo, el estilo effortless será el protagonista durante estos días, principalmente en mujeres de 30 a 40 años.

Te puede interesar: 10 cosas que no deben faltar en tu bolsa de mano y que te salvarán el día

¿Cómo es el estilo effortless?

El estilo effortless como su significado en español lo describe como “sin esfuerzo” y es aquel que apuesta por capas suaves, texturas naturales y acabados ligeramente despeinados lo que permite que se cree un volumen controlado y sin rigidez.

Lo más destacado de esta tendencia 2026 es que los peinados lucen mejor sin la apariencia de descuido.

A continuación te dejamos los 10 cortes de cabello estilo effortless

Long bob degrafilado o desfilado

El clásico bob evoluciona con puntas texturizadas y capas que suavizan el rostro.

|Pinterest Corte clavicut en capas suaves

Como su nombre lo indica este corte de pelo se realiza a la altura de la clavicula, este diseño es para quienes buscan versatilidad sin sacrificar longitud.

Un long bob con capas para quitar años de la cara.|(ESPECIAL/Pinterest) Shang moderno

Este corte está inspirado en la década de los 70’s pero con un toque moderno ya que son capas marcadas y flequillo ligero aporta volumen y actitud desenfadada.

Ideas de peinados con flequillo abierto.|(ESPECIAL/Pinterest) Flequillo cortina con melena larga

El fleco abierto enmarca el rostro y rejuvenece al instante sin necesidad de un cambio

Haz un corte bob con peinado de flequillo de cortina.|(ESPECIAL/Pinterest) Midi recto con puntas texturizadas

Si eres de las que sufren por tener el pelo fino un corte a la altura de los hombros mantiene la densidad y suma movimiento natural.

Así luce el corte bob liso con raya al centro.|(ESPECIAL/Pinterest) Pixie largo despeinado

Aunque es un corte demasiado corto logra ser femenino y práctico ya que con un poco de volumen en la parte superior y laterales suaves harán que proyectes seguridad y estilo.

Capas largas invisibles

Al crear capas en tu melena no perderás longitud, además aportarás dinamismo y ligereza.

|Pinterest Corte mariposa sutil

Crea capas suaves en la parte superior y ve desvaneciendo a más cortas, estas crearán un efecto de volumen sin perder el largo.

El corte de cabello mariposa luce mejor en cabello largo. |(ESPECIAL/Pinterest) Bob asimétrico suave

Un ligero desnivel aporta modernidad sin caer en el extremo.

El corte bob es considerado uno de los mejores. |(ESPECIAL/Pinterest) Melena ondulada natural

Más que realizar un corte es marcar las ondas del cabello si lo tienes quebrado, también las puedes estilizar con tenazas o cepillo de aire si eres de melena lisa.

El estilo con ondas suaves y volumen natural es muy fácil de hacer|Instagram. @gigihadid