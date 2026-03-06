uno nuevo
10 ideas de corte de pelo estilo “effortless” para mujeres de 30 a 40 años, te harán lucir fresca y desenfada esta primavera 2026

Natural y ligero, el “estilo effortless” se impone esta primavera 2026 como la tendencia ideal para mujeres de 30 a 40 años que buscan un look fresco y fácil de mantener.

corte estilo effortless.jpg
|pinterest

Escrito por: Dulce Olvera

Esta temporada del año llega con una nueva tendencia que le facilitará la vida a varias mujeres, principalmente a aquellas que buscan proyectar un estilo relajado a través de un peinado que no lleve varios minutos frente al espejo, el estilo effortless será el protagonista durante estos días, principalmente en mujeres de 30 a 40 años.

¿Cómo es el estilo effortless?

El estilo effortless como su significado en español lo describe como “sin esfuerzo” y es aquel que apuesta por capas suaves, texturas naturales y acabados ligeramente despeinados lo que permite que se cree un volumen controlado y sin rigidez.

Lo más destacado de esta tendencia 2026 es que los peinados lucen mejor sin la apariencia de descuido.

A continuación te dejamos los 10 cortes de cabello estilo effortless

  1. Long bob degrafilado o desfilado
    El clásico bob evoluciona con puntas texturizadas y capas que suavizan el rostro.
    LONG BOB CAPAS.jpg
    |Pinterest
  2. Corte clavicut en capas suaves
    Como su nombre lo indica este corte de pelo se realiza a la altura de la clavicula, este diseño es para quienes buscan versatilidad sin sacrificar longitud.
    corte bob rubio 1
    Un long bob con capas para quitar años de la cara.|(ESPECIAL/Pinterest)
  3. Shang moderno
    Este corte está inspirado en la década de los 70’s pero con un toque moderno ya que son capas marcadas y flequillo ligero aporta volumen y actitud desenfadada.
    peinado con flequillo de cortina
    Ideas de peinados con flequillo abierto.|(ESPECIAL/Pinterest)
  4. Flequillo cortina con melena larga
    El fleco abierto enmarca el rostro y rejuvenece al instante sin necesidad de un cambio
    peinado con flequillo de cortina corte bob
    Haz un corte bob con peinado de flequillo de cortina.|(ESPECIAL/Pinterest)
  5. Midi recto con puntas texturizadas
    Si eres de las que sufren por tener el pelo fino un corte a la altura de los hombros mantiene la densidad y suma movimiento natural.
    corte bob largo raya enmedio
    Así luce el corte bob liso con raya al centro.|(ESPECIAL/Pinterest)
  6. Pixie largo despeinado
    Aunque es un corte demasiado corto logra ser femenino y práctico ya que con un poco de volumen en la parte superior y laterales suaves harán que proyectes seguridad y estilo.
    Pixie cut
  7. Capas largas invisibles
    Al crear capas en tu melena no perderás longitud, además aportarás dinamismo y ligereza.
    capas largas cabello.jpg
    |Pinterest
  8. Corte mariposa sutil
    Crea capas suaves en la parte superior y ve desvaneciendo a más cortas, estas crearán un efecto de volumen sin perder el largo.
    corte mariposa cabello largo
    El corte de cabello mariposa luce mejor en cabello largo. |(ESPECIAL/Pinterest)
  9. Bob asimétrico suave
    Un ligero desnivel aporta modernidad sin caer en el extremo.
    corte bob recto ideas.png
    El corte bob es considerado uno de los mejores. |(ESPECIAL/Pinterest)
  10. Melena ondulada natural
    Más que realizar un corte es marcar las ondas del cabello si lo tienes quebrado, también las puedes estilizar con tenazas o cepillo de aire si eres de melena lisa.
    peinado
    El estilo con ondas suaves y volumen natural es muy fácil de hacer|Instagram. @gigihadid

