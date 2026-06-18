Cómo calmar a un niño que tiene un berrinche en solo 10 pasos
Si tienes a tu hijo que hace estos episodios, es mejor que sepas cómo calmarlo.
Para todos aquellos que tienen niños pequeños, deben lidiar con algo a diario que son los berrinches que realizan con el objetivo de conseguir algo que están buscando y que de la única manera que lo pueden hacer es teniendo este comportamiento. Sin embargo, de acuerdo a lo que compartieron algunos especialistas algunos consejos para poder calmar a tu hijo y que tiene que ver con implementar 10 pasos que te ayudarán a calmar al niño, como así también saber qué hacer y cómo actuar.
De acuerdo a lo que han explicado algunos especialistas, los berrinches son respuestas normales ante la frustración causada por la inmadurez del cerebro para poder regular emociones, un desarrollo limitado del lenguaje y la falta de autonomía. Ocurre generalmente en la niñez y esto genera que los niños se enojen ante determinados hechos y tengan este tipo de comportamiento y que suele ser un problema para los padres. Además, señalaron que hay que replantearse cómo ha sido la reacción de cada padre.
Cuáles son las causas de los berrinches de los niños
Entre las causas que debemos mencionar de los berrinches se destacan las necesidades básicas como apetito, sed, cansancio extremo o falta de sueño; frustración por límite y esto ocurre cuando no obtienen lo que quieren, ya sea un dulce o un juguete o deben detener una actividad que disfrutan. Por este motivo, es que los expertos recomendaron cuáles son los diez pasos para calmar un berrinche en tan solo 10 segundos y que es muy efectivo.
Te puede interesar: cómo calmar los berrinches de los niños
Te puede interesar: cómo calmar a un niño
10 pasos para calmar el berrinche de los niños
- Aceptar que el berrinche está sucediendo, no debes tomarlo personal, ya que estás lidiando con un niño y disponte aprovechar el momento para aprender
- Registrar y siente cómo te estás sintiendo en ese momento y activar un mecanismo de relajación
- Activar la co – regulación
- Observar la conducta de tu hijo activando comprensión, compasión por el mismo, en cuanto a que la ‘está pasando mal’ porque algo le afectó o le hizo mal, no sabe lo que necesita
- Empatizar con lo que tu hijo está sintiendo y hacerle saber que entiendes su motivo de estar así
- Decirle lo que está pasando, por qué le está pasando, que es lógico que se sienta así, dándole permiso para llorar o patalear, pero poniendo un límite
- Activar un chip interior de ‘seré paciente en esperar que esto pase, no me importa lo que piensen los demás de mí, no soy mal padre ni mala madre, mi hijo está teniendo un berrinche y me enfocaré en lo que mi hijo necesita
- Tratar de llevar a tu hijo a un lugar tranquilo en caso que la situación se alargue, para que se calme, por lo que seguramente tendrás que cargarlo
- Tomar de la mano si tu hijo permite el contacto físico, intentar abrazarlo
- Seguir siendo empático, expresarle tu cariño y llegar a una conclusión invitándolo a hacer algo juntos