CONFIRMADO: muere la mamá de Kimberly Loaiza y la mamá del Super Trucha lo informó

Martha Reyna, madre del youtuber Ricardo Flores "Super Trucha", habría confirmado la muerte de Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza , luego de compartir un desgarrador mensaje en su cuenta personal de Instagram en medio de los rumores sobre el presunto fallecimiento.

"No hay despedidas entre nosotras, siempre estarás en mi corazón. Vuela alto", escribió en una historia publicada durante la mañana de este jueves 18 de junio, mensaje que rápidamente generó reacciones entre seguidores de la familia y usuarios de redes sociales debido a la cercanía que tenían. Y es que recordemos que “Super Trucha” es amigo cercano de Juan de Dios Pantoja, pareja de Kim.

Martha Reyna publicó un desgarrador mensaje para despedir a Mary Martínez.|(Instagram)

Horas más tarde, la mamá de Kim Shantal, Alicia Parra, también escribió un emotivo mensaje para despedirse de su fiel amiga en un video donde aparece con la Señora Mary: “Siempre te recordaré, hermosa”.

La mamá de Kim Shantal también publicó un mensaje para despedirse de Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza.|(Istagram)

¿De qué murió la mamá de Kimberly Loaiza?

Las publicaciones surgen mientras diversos medios de espectáculos reportan el supuesto fallecimiento de la madre de Kimberly y Steffany Loaiza. De acuerdo con información difundida por El Sol de Mazatlán, Mary Martínez habría enfrentado complicaciones derivadas de la diabetes tras permanecer hospitalizada durante varios meses.

Versiones apuntan a que la señora Mary habría sufrido un infarto mientras estaba en cuidados intensivos por la gravedad de su enfermedad.

En enero de este año, Kim Loaiza había compartido con sus seguidores que su mamá tuvo que acudir al hospital por una infección que surgió a partir de un absceso en una pierna, según el diario El Universal. Desde entonces, la familia Loaiza había compartido detalles sobre la salud de Mary, incluso llegaron a pedir apoyo económico, situación que generó polémica y reavivó la enemistad entre Kim y su hermana, Steff.