¡Agarrón intenso entre Luis y Antrax en plena cocina de MasterChef 24/7! Se dicen de TODO: “Mentirosillo”

La cocina de MasterChef 24/7 se llenó de un ambiente tenso luego de que Luis y Antrax protagonizaran una nueva discusión llena de indirectas e insultos que de inmediato encendió las redes sociales... ¿será que nunca veremos una reconciliación entre los participantes?

¿Cómo fue el nuevo e intenso pleito entre Luis y Antrax en MasterChef 24/7?

Luis ya había dejado claro hace unos días que Antrax ya no era su amigo porque, según su versión, se burló de sus dedos quemados y tiene una actitud incoherente que a él no le agrada para nada. Este jueves, comprobamos que los cocineros en serio no pueden decirse ni una palabra porque de inmediato empiezan a pelear.

Por ejemplo, el terremoto del día se desató cuando Luis hizo una simple pregunta: "¿Haces los frijoles o hago lo del chorizo? Porque yo ya acabé". "Felicidades, tu premio te está esperando allá", dijo Antrax con un tono que a Luis no le agradó para nada.

"¿Es la manera de decirlo, que mi premio está esperando afuera?", respondió Luis. "Y yo te pregunto, ¿te felicito, te aplaudo?", expresó Antrax en un tono tranquilo aunque repleto de ironía, algo que Luis detectó. "No te acuerdas cuando es lo que te conviene, pero cuando yo hago algo soy manipulador y todo", le contestó.

Los ánimos se encendieron cuando Antrax notó que Luis no había terminado de hacer su tarea como anunció y le dijo "mentirosillo, el niño", algo que enfureció al cocinero. "Ahora hablo bajito, primero grito y ahora hablo bajito (...) la vez pasada dijiste", alegó Luis.

"Siempre que no hayas que decir, dices que 'la vez pasada', eres bien hábil, te quejas cuando te critican y te quejas cuando te digo un cumplido, eres hábil", expresó Antrax.

"Me dices que yo soy hábil, ¿entonces si yo soy hábil entonces tú eres tonto?", comentó Luis al final, algo que Antrax tomó como una falta de respeto. "Eso sí es insulto, ¿me estás preguntando si soy tonto, en serio? Esa es una falta de respeto", concluyó.

Los dos cocineros terminaron sus tareas en silencio, pero fue obvio que la furia entre ellos continuó toda la mañana: primero, Luis le dejó claro a Antrax que ya de plano no iba a trabajar en equipo con él y mejor se dedicará a ignorarlo: "Sólo dices qué digo, qué no digo...", lamentó. Antrax, por su parte, le dio un ultimátum a su compañero. "Esto es de lo último que hablamos, de aquí a que me muera, que Dios te bendiga", prometió.

No obstante, en el reto exprés de tacos de este jueves el Chef Diego Niño hizo notar que, por andar peleando, Antrax y Luis no dejaron bien limpia la cocina después de hacer de desayunar, por lo que les dijo directamente que debían dejar los egos a un lado a la hora de cocinar y ponerse a trabajar en equipo, por lo que invitó a ambos a limar asperezas y a tener una comunicación integral... ¡qué tal!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?