10 razas de perros grandes que parecen peligrosas, pero son leales y cariñosas

Hay personas que son amantes de los perros y que suelen tenerlos en casa porque se convierten en un integrante más de la familia, porque son fieles compañeros y que sin dudas transmitirán mucha alegría. Nos encontramos con una gran cantidad de razas, y así como hay quienes prefieren losque son pequeños, otros optan por los perros grandes, y esto puede generar miedo, y es que perece que son peligrosos, pero son los más tiernos de todos, y hay diez razas que podrás tener.

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Los perros han dejado de ser una simple mascota, teniendo en cuenta que muchos han pasado a ser un integrante más de la familia, durmiendo inclusive en la cama con sus hijos, comen lo mismo que las personas, y es por eso que se han vuelto muy importantes. A su vez, nos encontramos con una gran cantidad de razas, y hay quienes prefieren los que son de gran tamaño, pero no sabemos que para muchos parecen peligrosos.

Qué características tienen los perros grandes

El hecho de tener un perro grande puede transmitir miedo debido a su gran tamaño y que no se puede tener en una casa con niños, pero lo que manifestaron los veterinarios expertos, es que hay 10 razas de perros que son muy fieles, cariñoso y todos deben tener. A su vez, argumentaron que son catalogados como perros fuertes, inteligentes y vigilantes.

10 razas de perros grandes que son cariñosos

Tosa: solían crearse para la lucha, pero se usan como perros guardianes, una función clave para su carácter tranquilo, paciente y vigilante. Puede pesar de 100 a 200 libras

San Bernardo: son dóciles, tolerantes, no se dejan llevar por adulación de extraños y son grandes perros guardianes

Danés: son guardianes, inteligentes, pero suelen ser algo difíciles para adiestrar

Leonberger: son los más cariñosos de todos, grandes compañeros y que se convierten en perros de terapia

son los más cariñosos de todos, grandes compañeros y que se convierten en perros de terapia Mastín napolitano: pueden parecer algo torpes, pero son guardianes y protectores

pueden parecer algo torpes, pero son guardianes y protectores Terranova: adoran a los niños de todas las edades, son inteligentes y un fuerte deseo de complacer