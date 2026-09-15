Qué quiere decir que algunos escondan la escoba detrás de la puerta, según el Feng Shui

La escoba es uno de los elementos de limpieza más comunes en la mayoría de los hogares y que cumple una función clave en el mantenimiento del orden y la limpieza, teniendo en cuenta que sirve para barrera y sacar el polvo acumulado de los pisos gracias a sus cerdas hechas con pajas. Por lo general, tienen una cierta duración y es que cuando se vuelven duras, ya es momento de cambiarlas. Por otro lado, el lugar donde se colocará será importante, por lo que el Feng Shui explicó el significado de tener la escoba detrás de la puerta.

Bicolor acepta reto de shot de La Bebeshita, pero termina completamente EMPAPADO (VIDEO)

Tal como lo mencionábamos, la escoba es parte fundamental de la limpieza dentro del hogar, y es que gracias a sus cerdas permite poder barrer todo tipo de superficies, eliminando el polvo acumulado y así mantener el orden dentro de nuestro hogar. Por lo general, tiene un lugar asignado para guardarse, que suele ir con los otros elementos de limpieza.

Lo que seguro no sabías es que la escoba tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, este sistema filosófico taoísta que busca el bienestar de las personas a través de la combinación de sus elementos y de lograr el bienestar. Si hay algo que muchas personas hacen es colocar este artículo de limpieza detrás de la puerta, lo que llevó a explicar el significado.

Qué quiere decir que la escoba se esconda detrás de la puerta

El Feng Shui, clásica disciplina china, reveló que aquellos que dejan la escoba detrás de una puerta tiene un significado que está relacionado con creencias populares, y algunas de ellas sostienen que ayudará a mantener alejadas las malas energías o incluso acelerar la partida de una visita no deseada, pero esta disciplina que este elemento puede generar desorden visual o interfiriendo en el acceso a la vivienda.

En donde debes colocar la escoba

Por otro lado, para que puedas encontrarle una buena ubicación a la escoba, el Feng Shui aseguró que lo más conveniente es reservarla en un espacio físico, que esté cerrado y sea destinado a artículos de limpieza. Además, es importante que este elemento de limpieza esté limpio y en buen estado, para transmitir armonía y que la energía no venga estancada.