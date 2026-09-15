¡DEJÓ SU LEGADO! La Coreañera nomina a Manelyk y le arrebata la oportunidad de ser Capataz en La Granja VIP

Esto nadie lo esperaba. Luego de la eliminación de la Coreañera, la exintegrante de La Granja tuvo que cumplir con la dinámica del legado. Esta consiste en nominar de manera directa a un Granjero para que este se encuentre en la placa de nominación. Sorprendentemente, ella optó por elegir a Manelyk, lo que no solo la convierte en una nominada, sino que además perdió automáticamente la posibilidad de competir por el puesto de Capataz esta semana.

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¿Cómo reaccionó Manelyk a la nominación?

Manelyk ya sospechaba que ella, Kunno o Azalia serían los elegidos. De acuerdo con lo que reveló la Coreañera durante La Gala de La Granja VIP, es que votó por ella por haber sido grosera con María Karunna el día de la Traición.

La Coreañera hizo una jugada MAGISTRAL al nominar a Manelyk con todo y ventaja

¿Por qué Manelyk ya no puede competir por ser Capataz?

La decisión de la Coreañera no solo coloca a Manelyk en una posición vulnerable. Resulta que las reglas de La Granja VIP señalan que un granjero nominado no puede competir por el puesto de Capataz. Esto significa que fue una última jugada magistral de La Coreañera pues su voto tuvo doble efecto.

Por un lado, Manelyk ya está automáticamente en riesgo de eliminación, y por el otro, le quitó por completo la oportunidad estratégica que ella tenía luego de que ganara el beneficio de “El Más Gallito”. Recordemos que este último le dio el privilegio de irse directo a la final del juego del Capataz.

¿Qué significa dejar un legado en La Granja VIP?

Si ya olvidaste qué es el legado, no te preocupes, aquí te lo recordamos. El legado es la última decisión que puede tomar un participante luego de haber sido eliminado. Antes de abandonar la competencia, tiene que señalar a uno de los Granjeros para nominarlo en automático y así cambiar el panorama para la siguiente semana. Obviamente, su decisión afecta directamente a los que se quedan dentro.

¿Qué pasará ahora con Manelyk?

Manelyk tendrá que iniciar la semana con una posición bastante complicada. Primero deberá aceptar que ya no puede competir para ser el Capataz, lo que significa que pierde la oportunidad de protegerse y mover las piezas del juego.