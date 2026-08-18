Los veterinarios coinciden: esta es la mejor edad para castrar a un perro

En términos generales, no existe una única edad que sea la mejor para castrar a un perro. Las recomendaciones veterinarias actuales suelen situar la intervención alrededor de los 6 meses en muchos canes pequeños, mientras que en animales grandes puede ser conveniente esperar hasta que finalice una parte importante de su desarrollo (entre los 9 y los 18 meses).

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La decisión debe individualizarse con un veterinario que valore el tamaño, la raza, el sexo y las condiciones de salud del animal. La castración, también denominada esterilización cuando se habla de forma general de las intervenciones destinadas a impedir la reproducción, es uno de los procedimientos quirúrgicos más habituales en medicina veterinaria.

Además de evitar camadas no planificadas, puede ofrecer determinados beneficios para la salud y modificar algunos comportamientos relacionados con las hormonas sexuales. Pero el momento de la cirugía puede tener diferentes efectos según el perro.

¿A qué edad se recomienda castrar a un perro según los veterinarios?

La recomendación depende principalmente del individuo. La American Animal Hospital Association (AAHA) señala que los perros pequeños suelen alcanzar la madurez esquelética antes que los más grandes, por lo que el momento de la esterilización puede variar considerablemente.



Perros pequeños: en muchos casos, la esterilización puede realizarse alrededor de los 6 meses, siempre que el animal esté sano y el veterinario considere que es el momento apropiado.

en muchos casos, la esterilización puede realizarse alrededor de los 6 meses, siempre que el animal esté sano y el veterinario considere que es el momento apropiado. Perros grandes: puede recomendarse esperar más tiempo para permitir un mayor desarrollo físico. Algunas guías contemplan ventanas que llegan aproximadamente hasta los 9-15 meses o más, dependiendo de la raza.

puede recomendarse esperar más tiempo para permitir un mayor desarrollo físico. Algunas guías contemplan ventanas que llegan aproximadamente hasta los 9-15 meses o más, dependiendo de la raza. Perros gigantes: el momento puede retrasarse todavía más, debido a que su desarrollo musculoesquelético es más prolongado.

el momento puede retrasarse todavía más, debido a que su desarrollo musculoesquelético es más prolongado. Hembras: la decisión puede considerar factores como el riesgo de camadas no deseadas y los beneficios asociados con realizar la cirugía antes o después del primer celo.

la decisión puede considerar factores como el riesgo de camadas no deseadas y los beneficios asociados con realizar la cirugía antes o después del primer celo. Machos: el veterinario puede valorar el desarrollo físico, el comportamiento y las características particulares de la raza antes de establecer el momento de la intervención.

La AAHA también distingue entre perros que tendrán un peso adulto inferior a unos 20 kilogramos y aquellos que superarán esa cifra. Precisamente porque el crecimiento de los animales grandes puede prolongarse durante más tiempo.

¿Qué factores debe evaluar el veterinario antes de castrar a un perro?

Antes de programar la cirugía, el profesional debe evaluar al animal de manera integral. La edad por sí sola no debería determinar el momento de la castración.



Tamaño y peso adulto esperado: los perros grandes suelen tener un período de crecimiento más prolongado que los pequeños.

los perros grandes suelen tener un período de crecimiento más prolongado que los pequeños. Raza: determinadas razas pueden presentar predisposiciones particulares frente a problemas articulares o determinadas enfermedades.

determinadas razas pueden presentar predisposiciones particulares frente a problemas articulares o determinadas enfermedades. Sexo: los beneficios y posibles riesgos asociados con el momento de la esterilización no son necesariamente iguales en machos y hembras.

los beneficios y posibles riesgos asociados con el momento de la esterilización no son necesariamente iguales en machos y hembras. Estado de salud: el veterinario debe comprobar que el animal esté en condiciones adecuadas para someterse a anestesia y cirugía.

el veterinario debe comprobar que el animal esté en condiciones adecuadas para someterse a anestesia y cirugía. Estilo de vida: el riesgo de reproducción accidental, convivencia con otros perros y características del entorno también pueden influir en la decisión.

el riesgo de reproducción accidental, convivencia con otros perros y características del entorno también pueden influir en la decisión. Desarrollo físico: en algunos perros puede ser conveniente esperar a que determinadas estructuras musculoesqueléticas hayan madurado.

La British Veterinary Association (BVA) y la British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) también han defendido un enfoque individualizado frente a la esterilización de perros, considerando factores como raza, edad, sexo y circunstancias particulares.

Además, castrar a un perro no debe entenderse únicamente como una decisión relacionada con la reproducción. La intervención puede tener beneficios médicos, pero también posibles efectos sobre el peso corporal, el comportamiento y determinados riesgos de salud. Por eso, el balance entre beneficios y riesgos debe analizarse de manera personalizada.