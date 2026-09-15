3 diseños de piñatas caseras de Coyote vs. Acme, la película tendencia en 2026

En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar es la mesa de dulces, el pastel decorado con algún personaje en particular y las piñatas, las que su interior albergan todo tipo de elementos para que puedan disfrutar de los más pequeños. No es necesario ser un experto para crear estos elementos decorativos, ya que los podremos hacer con algunos objetos y con los personajes que son furor. En este caso, te dejaremos tres diseños sobre Coyote vs Acme, que es tendencia.

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Las piñatas durante un cierto tiempo se han convertido en uno de los elementos decorativos más importantes de todos, y que no pueden faltar en ninguna fiesta infantil, ya que tienen una impronta y un diseño diferente. Es que están aquellas en su versión clásica que es la que tiene forma de estrella con picos, o las personalizadas con algún personaje en particular que aman los niños.

Otra de las características de las piñatas es que no es necesario ser un especialista en manualidades o decoración para hacer una de ellas, ya que, se puede fabricar en casa y apelando a la creatividad. No hay dudas de que uno de los clásicos personajes de dibujos animados es Coyote, perteneciente a Looney Tunes, pero que se ha convertido en tendencia nuevamente en este 2026 gracias a la película estrenada recientemente.

Qué necesitas para la piñata de Coyote

El personaje de Coyote es uno de los más queridos por los niños, y es que así como muchos se sentían identificados con Correcaminos, hay quienes se identificaban con este personaje, y que podrás hacer unas divertidas piñatas para que tengas en cuenta. Para estos tres diseños, necesitarás de cartones, tijera, cuerda, papel crepé de color marrón, y otros materiales.

3 diseños de piñatas de Coyote vs Acme

Piñata del rostro del Coyote

Piñata de la silueta del Coyote

Piñata de Coyote junto con la dinamita y el Correcaminos