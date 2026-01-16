Este es el delineado ideal para tu tipo de ojos; la guía completa

El mundo del maquillaje tiene una vastedad total en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer. Ante dicha situación, a veces da miedo empezar a probar cosas nuevas por la posibilidad de no hacer un buen trabajo. Por ello, este tipo de artículos tienen la finalidad de guiar un poco a quienes tienen la intención de hacerse un delineado ideal. Hoy incluye una clasificación para todos los tipos de ojos.

¿Qué tipo de alineado me queda mejor según mi tipo de ojos?

Uno de los puntos más interesantes para entender qué es lo conveniente para el maquillaje a utilizar, es el tipo de ojos que cada mujer tiene. En este caso, al identificar ese detalle permitirá concretar trabajos más precisos y especializarse en dicha forma de delineado. Aunque no es algo errado pensar en probar con variantes.

Delineado para ojos rasgados

Los ojos rasgados tienen una forma bastante única, por ello se puede aplicar un delineado doble. Se aplica una línea a lo largo de las pestañas superiores y otra del lado inferior de las propias pestañas. Así lucirá mejor esa vista.

Delineado para ojos almendrados

Esta forma de los ojos facilita el maquillado, por ello se recomienda un delineado clásico. Esta forma recomienda seguir la línea de las pestañas. Esto provocará un realce en los ojos de manera elegante.

Delineado para ojos redondos

Según la vox populi, lo ideal para ti es un estilo cat-eye, lo cual realzará la parte exterior de tu ojo. Incluso se generará una mirada felina, más como el tipo de ojos almendrados. Allí también podría jugarse con la longitud y el grosor de la ala para algún efecto especial que se deseé.

Delineado para ojos caídos

Aquí la clave será perfeccionar el estilo ahumado, el cual le da profundidad a la mirada y la convierte en algo más definido. Lo que también se recomienda es difuminar suavemente, utilizando sombras oscuras.

Delineado ojos pequeños

En este tipo de ojos la clave es la sencillez. Contrario a otras formas de maquillaje, se deben evitar las líneas gruesas y alargadas, pues los ojos parecerán todavía más pequeños. Con líneas pequeñas y delgadas, delinea en la parte superior e inferior de ambos ojos.

Delineado para ojos saltones

Probablemente esta sea la propuesta más arriesgada al pensar en algo smokey. Un difuminado alrededor de los ojos podría agregar profundidad. Las sombras oscuras podrían ser clave para un efecto ahumado… e incluso unas pestañas postizas no serían mala elección.