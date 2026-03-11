11 diseños NUEVOS de uñas decoradas para la moda 2026: soy muy fáciles de hacer
Dales una nueva cara a tu manicura con estos modelos que son tendencia en este año: combinan con cualquier look
Este 2026 hay varias tendencias en el mundo de la manicura, sobre todo durante la primavera, donde las uñas francesas destacarán con nuevos diseños acordes con la temporada, al igual que estos 11 modelos nuevos decoradas que son muy fáciles de hacer y que combinan con cualquier tipo de look.
Estos 11 ejemplos de uñas van desde diseños minimalistas y elegantes hasta un poco extravagantes debido a los acabados. Cabe resaltar que los modelos combinan con cualquier forma, por lo que puedes optar por la que mejor te guste o te venga mejor por el tamaño de los dedos. Estos son los 11 ejemplos de manicura con flores, perfectas para iniciar marzo 2026.
Los diseños de uñas decoradas para este 2026
1. Polka dots: Ponles puntitos a tus uñas y dales un acabado diferente. Pueden ir en la punta o en todo el cuerpo.
2. Degradadas: Combina 2 colores del mismo tono o diferentes y dales una transición suave de la unión.
3. French: Un diseño muy clásico e incondicional, pero que puedes darle otra vista si en la punta de la uña le agregas un esmalte que no sea el blanco.
4. Brillosas: Dales un toque diferente a tus uñas agregándoles brillo y resaltando el diseño.
5. French invertido: Un diseño en el que la lúnula de la uña es la protagonista, en lugar de la punta.
6. 3D: Este diseño de uñas ha agarrado terreno, pues son vistosas y elegantes.
7. Estampados: Imprégna en tus uñas la imagen de lo que más te guste. Una opción son las flores, por la llegada de la primavera.
8. Micro French: Uno de los diseños que ha tomado un gran auge por minimalista, pero elegante.
9. Metálicas: Este diseño no solo refleja la luz intensa, sino que da una perspectiva diferente según el ángulo.
10: Abstractas: Si lo tuyo es dibujar, este diseño es para ti, ya que podrás hacerlo tú misma.
11. Doradas: Un modelo muy elegante y que puedes combinar con diferentes diseños o esmaltes.