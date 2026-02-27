11 diseños de uñas con flores perfectas para iniciar marzo de 2026

Con la llegada de la primavera, las tendencias de manicura 2026 se inundan de colores vibrantes y detalles muy acorde con la temporada. Y uno de los estilos que no pueden faltar, son los diseños de uñas con flores, que se ven muy bonitos y son perfectos para combinar con los paisajes sin saturar la imagen.

Uñas con flores que sí se ven elegantes: 11 diseños que serán tendencia esta primavera 2026

Flores mini sobre base nude . Un diseño sutil y elegante que queda bien en cualquier ocasión. Solo tienes que poner una base nude lisa y decorar con pequeñas flores de colores pastel.

. Un diseño sutil y elegante que queda bien en cualquier ocasión. Solo tienes que poner una base nude lisa y decorar con pequeñas flores de colores pastel. Diseños de uñas con naturaleza encapsulada . Esta es una de las técnicas de "nail art" que son elegantísimas y son las favoritas de todas las que disfrutan experimentar con su estilo.

. Esta es una de y son las favoritas de todas las que disfrutan experimentar con su estilo. Manicure tipo hawaiano en color rojo. Una apuesta maximalista son los diseños de uñas con detalles de flores hawaianas; y para que se roben todas las miradas, con color rojo y brillos.

Manicura francesa floral . Dale un giro a la punta francesa tradicional y en lugar de que vaya de color blanco, pinta pequeñas florecitas de tu color preferido. Es discreto, pero único.

. Dale un giro a la punta francesa tradicional y en lugar de que vaya de color blanco, pinta pequeñas florecitas de tu color preferido. Es discreto, pero único. Con girasoles minimalistas . Irradia energía para tener un marzo 2026 muy abundante con diseños de uñas románticos q

. Irradia energía para tener un marzo 2026 muy abundante con Diseños de uñas con margaritas estilo noventero. Estos modelos conservan la silueta de las clásicas margaritas, pero en lugar de tener los pétalos en color blanco, van de negro para darles un aire vintage.

Con la punta francesa, pero minimalista . Una versión muy femenina de la manicura francesa es combinando los colores principales de la primavera 2026 con flores distribuidas de forma irregular.

. Una versión muy femenina de la manicura francesa es combinando los colores principales de la primavera 2026 con flores distribuidas de forma irregular. Manicure inspirado en la lavanda . Para que tus manos luzcan hermosas en marzo, fusiona el manicure con los paisajes florales . Una apuesta infalible son los modelos inspirados en las flores de lavanda, que tienen un tono lila imposible de ignorar.

. . Una apuesta infalible son los modelos inspirados en las flores de lavanda, que tienen un tono lila imposible de ignorar. Diseños de uñas con flores sobre tonos pastel. Si lo que quieres es que los detalles florales complementen tu manicure sin que sean los protagonistas, entonces apuesta por una base de tonos pastel y encima solo un par de flores miniatura.

Manicure floral con puntillismo . Una tendencia de uñas que te hará destacar son los diseños hechos con puntillismo

. Diseños de uñas con flores en 3D. Para un manicure mucho más atrevido, prueba la técnica en 3D poniendo flores hechas de gel o acrílico. Pueden ir en todos los dedos o solo en uno para que no se vea exagerado.