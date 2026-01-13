El baño es un espacio privado de toda casa que no a cualquiera se le comparte, por lo que es recomendable tener más de uno en diferentes áreas para la familia y uno específico para las visitas, pues de lo contrario podría ser foco de infecciones. Algunas de las veces es el último cuarto en remodelar, pero ello no quita de que haya grandes diseños, como estas 34 ideas modernas y rústicas.
Corona México, hay ciertos pasos que se deben a seguir para que la remodelación del baño sea todo un éxito, así como
Planificación de colores Modernizar los accesorios Contar con buena iluminación y ventilación Elegir materiales de calidad Contemplar la distribución de los elementos Incorporar tecnología Suelos antideslizantes Elementos de lujo.
34 ideas para remodelar tu baño: desde opciones modernas, hasta las más rústicas|Pinterest
Opciones para remodelar tu baño rústicas
