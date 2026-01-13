El baño es un espacio privado de toda casa que no a cualquiera se le comparte, por lo que es recomendable tener más de uno en diferentes áreas para la familia y uno específico para las visitas, pues de lo contrario podría ser foco de infecciones. Algunas de las veces es el último cuarto en remodelar, pero ello no quita de que haya grandes diseños, como estas 34 ideas modernas y rústicas. Conoce los 6 modelos de cocina con barra para espacios grandes .

De acuerdo con el portal Corona México, hay ciertos pasos que se deben a seguir para que la remodelación del baño sea todo un éxito, así como estas 4 ideas con poco presupuesto para que tu terraza parezca de una casa de ricos .



Planificación de colores

de colores Modernizar los accesorios

los accesorios Contar con buena iluminación y ventilación

Elegir materiales de calidad

Contemplar la distribución de los elementos

Incorporar tecnología

Suelos antideslizantes

Elementos de lujo.

34 ideas para remodelar tu baño: desde opciones modernas, hasta las más rústicas|Pinterest

Opciones para remodelar tu baño rústicas

