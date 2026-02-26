Cada vez está más cerca de que concluya el invierno y llegue la primavera-verano, una de las mejores épocas para muchos, pues es momento de dejar atrás los abrigos y lucir el traje de baño en la playa, junto con una buena manicura, como lo son estos 13 diseños de uñas en manos que se ven increíbles, pues son sencillas, elegantes y modernas. En cambio, si lo que buscas son modelos en pies, estos 11 ejemplos te serán de gran ayuda.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, con estos modelos de uñas estarás a la moda durante la próxima estación, que está a nada de arrancar, y lucirás increíble junto a un buen bronceado, mientras respiras aire puro y sientes la brisa del mar en el rostro. Conoce estos 7 colores que se ven mejor en diseños cortos: puedes usarlos en gelish o rubber.

Los mejores diseños de uñas para lucir en la playa

1. Rosa: Uno de los colores que nunca pasan de moda y que lucirás como toda una diva. Le puedes agregar brillos para que el diseño resalte.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

2. Limonada: Una combinación de los colores verde y amarillo. Para tener un gran resultado, puedes elegir el diseño degradado, para que se vea la transición suave de ambos tonos.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

3. Estampados: Agrégales divertidos estampados a tus uñas. Puedes elegir diseños acordes a la playa.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

4. Rojo: Este color nunca defrauda, por lo que es de los más utilizados en la manicura, y qué mejor lucirlo a pie de mar.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

5. Verde: Este color estará de moda en primavera-verano de este año, según diferentes páginas de belleza.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

6. Amarillo: Este color les beneficia a las mujeres que son morenas, ya que resalta el color de piel.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

7. Colores pastel: Los colores pastel son ideales para lucir en primavera-verano. Puedes elegir entre los tonos: rosa, lila, verde y azul.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

8. Neón: Un color naranja fosforescente sería una buena opción y mejor si luces un buen bronceado.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

9. Nude: Estos colores son atemporales y se pueden utilizar durante todo el año. Le va bien a cualquier tono de piel y combina con todo.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

10. Efecto sirena: Una buena opción para lucir bajo los rayos incandescentes del sol, mientras la brisa del mar impacta tu rostro.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

11. French: Este diseño es una buena opción para lucir en pies, pues es un modelo minimalista y elegante.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

12. Azul: El color hará que tu bronceado resalte: puedes optar por tonos metálicos o pastel.

13 diseños de uñas para playa que en las manos se ven increíbles: sencillas, elegantes y modernas|Pinterest

13. French pop: Esta nueva tendencia en manicura es una buena opción para llevar a la playa. Procura utilizar colores acordes en la punta de la uña.