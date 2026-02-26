Está próximo a empezar oficialmente la temporada primavera-verano, pues cada día los rayos del sol se intensifican y es hora de sacar el traje de baño para tomar unas vacaciones en la playa. Pero antes de que agendes tu escapada, toma en cuenta estos 11 diseños de uñas en los pies que son en diferentes colores y modelos. En cambio, si quieres una manicura, estos 7 modelos elegantes en rubber pueden ser una opción.

Es importante que luzcas una buena pedicura, ya que tendrás expuestos los pies en la alberca o en la arena al pie del mar. Por ello, con estos diseños se verá que los tienes bien cuidados y con una buena higiene personal. Échale un vistazo a estos 7 colores que se ven mejor en uñas cortas: puedes usarlas en gelish o rubber.

Los diseños de pedicura para lucir en la playa

1. Neón: Un color naranja o verde fosforescente sería una buena opción y mejor si luces un buen bronceado.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

2. French: Este modelo es una buena opción para lucir en pies, pues es un diseño versátil y elegante.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

3. Pastel: Los colores pastel son ideales para lucir en primavera-verano. Puedes elegir varios tonos, como rosa, lila, verde y azul.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

4. Oscuro. De acuerdo con un artículo del portal InStyle, los colores oscuros serán tendencia durante la estación primavera-verano.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

5. Nude: Estos colores son atemporales y se pueden utilizar durante todo el año. Le va bien a cualquier tono de piel.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

6. Rojo: Este color nunca defrauda, por lo que es de los más utilizados tanto en manicura como en pedicura.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

7. Nail art: Si quieres resaltar tus diseños de uñas en pies, les puedes agregar dibujos; que en esta ocasión irían bien las flores.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

8. Verde: Este color estará de moda en primavera-verano de este año, según diferentes espacios de belleza, por lo que si quieres estar en la tendencia, debes optar por este tono.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

9. Amarillo: Este color les beneficia a las mujeres que son morenas, ya que resalta el color de piel.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

10. Estampados: Agrégales divertidos estampados a tus uñas en los pies. Puedes elegir diseños acordes a la playa.

11 diseños de uñas para playa que quedan hermosas en los pies: son en diferentes colores y modelos|Pinterest

11. Efecto ojo de gato: Si quieres un diseño de pies que llame la atención, este será tu mejor opción.