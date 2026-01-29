7 tips para que tu departamento luzca minimalista y elegante; ideal para espacios pequeños

Bien se dice que un lugar habla mucho de quien lo habita y eso aplica también para los departamentos sin importar el espacio que tengas. Puedes seguir este par de consejos los cuales te ayudarán a que todos los espacios de tu departamento sean bien aprovechados y no solo eso, sino que lo harán lucir limpio y bastante elegante.

Te puede interesar: 11 ideas para decorar tu casa con plantas si cuentas con poco espacio; se verá sofisticada y hermosa

¿Cómo hacer que tu departamento luzca minimalista y elegante?

Limpieza: Este es uno de los principales tips para hacer que tu lugar se vea minimalista, una buena limpieza lo es todo y no solo nos referimos a limpiar el piso, sino a que todo esté organizado y que los muebles de tu hogar no tengan polvo ni objetos que no vayan acorde al espacio.

Organización: La organización es fundamental, si tienes un mueble para libros, asegúrate de que solo vayan libros en el lugar, pero que estos no se vean saturados y si quieres agregar una decoración esta debe ser acorde con los colores y estructuras.

Cuadros con marco: Un toque muy especial son los cuadros, puedes optar por colocar varios en una sola pared, estos deben ser del mismo tono; sin embargo, puedes experimentar con los tamaños de ellos. Puedes colocar dentro de los cuadros retratos familiares en blanco y negro o bien, imágenes aesthetics como flores, o paisajes naturales.

Colores neutros: Si te encuentras remodelando tu departamento, pues elegir objetos, decoraciones y artefactos de colores neutros o una paleta de tonos que vaya bien con la vibra que le quieres dar a tu lugar. Para optimizar recursos también puedes pintar algunos de los objetos que ya tengas y así no gastarás mucho dinero.

Menos es más: Recuerda que lo saturado le quita lo minimalista a tu departamento, así que no llenes de objetos la cocina, la sala ni tu recamara y con esto nos referimos a evitar un exceso de decoraciones y de colores. Solo quedate con lo esencial y lo que no se vea bien a primera vista, opta por guardarlos en una bodega.

Iluminación correcta: Esto dependerá mucho de la estructura de tu departamento, si tienes la oportunidad de aprovechar la luz natural no dudes en hacerlo, pero en caso de que necesites poner focos o lámparas, asegurate de que estos sean en un mismo tono, es decir, todos los focos de luz blanca o de luz amarilla.

Plantas como decoración: Para este consejo tienes dos opciones, plantas naturales o artificiales, esto dependerá del cuidado que tu les puedas dar. Recuerda que la naturaleza le dará un toque aesthetic, pero ojo, no satures tu departamento de plantas para no quitar el estilo minimalista.