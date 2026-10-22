15 nombres de niña poco comunes con la letra A, B y C

Elegir los nombres para un bebé es de los momentos más emocionantes para los padres, pero la búsqueda puede complicarse conforme se acerca el nacimiento. Así que una buena alternativa para terminar con estos dilemas, es el pensar en opciones para niña que estén por orden del abecedario, que sean lindos, tengan un significado especial y no sean tan conocidos.

5 nombres de niña con la letra A: tienen significado bonito y casi nadie se llama así

Ailén . De origen mapuche, significa "resplandor".

. De origen mapuche, significa "resplandor". Alaia . De origen vasco, significa "alegría" y es fácil de pronunciar.

. De origen vasco, significa "alegría" y es fácil de pronunciar. Aria . De origen italiano, significa "melodía" o "aire".

. De origen italiano, significa "melodía" o "aire". Azeneth . De origen egipcio, significa "flor de loto".

. De origen egipcio, significa "flor de loto". Aura. De origen latino, significa "vida" o "existencia".

5 nombres de niña con la letra B: tienen significado bonito y casi nadie se llama así

Bianca . De origen italiano, significa "bella".

. De origen italiano, significa "bella". Brianna . De origen irlandés, significa "fuerte".

. De origen irlandés, significa "fuerte". Brunella . De origen italiano, significa "de cabello castaño radiante".

. De origen italiano, significa "de cabello castaño radiante". Begoña . De origen vasco, significa "protección y calidez".

. De origen vasco, significa "protección y calidez". Brigitte. De origen francés, significa "fuerza".

5 nombres de niña con la letra C: tienen significado bonito y casi nadie se llama así

Cristel . De origen latino, es una variante de "Cristina" y significa "la que tiene el pensamiento claro".

. De origen latino, es una variante de "Cristina" y significa "la que tiene el pensamiento claro". Chiara . De origen italiano, significa "clara, brillante y llena de luz". Se pronuncia Kiara.

. De origen italiano, significa "clara, brillante y llena de luz". Se pronuncia Kiara. Chloe . De origen griego, significa "floreciente".

. De origen griego, significa "floreciente". Celine . De origen francés, significa "celestial" o "llena de luz".

. De origen francés, significa "celestial" o "llena de luz". Carola. De origen germánico, significa "mujer fuerte" o "mujer libre".

¿Por qué es importante elegir bien los nombres para una niña?

Los nombres que se le otorgan a un niño o una niña al nacer, marcarán su vida para siempre. Esto porque forma parte de la identidad que adquieren desde pequeños y hay quienes lo consideran como el "primer intercambio" con sus padres, según explica un ensayo de Medium.

Elegir el nombre para una niña puede ser complicado por tantas opciones que existen|Canva

No hay reglas precisas para elegir una opción, sino que cada familia tiene sus propias tradiciones y motivos para decidirse. Por ejemplo, existen quienes buscan honrar a algún ser querido o preservar el nombre de sus antepasados. También hay quienes simplemente quieren nombres para niña que suenen bonitos, que no sean difíciles de pronunciar y que tengan significados especiales que simbolicen un poco del cariño con el que esperaron su nacimiento.

Lo más importante es que sea algo con lo que los pequeños se sientan cómodos, es decir, que conforme vayan creciendo no les genere ninguna inseguridad. Además, en el Código Civil de la Ciudad de México, se prohiben nombres peyorativos, discriminatorios o insultantes.

