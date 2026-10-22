Cuál es la película de terror que debes ver en Halloween, según tu signo del zodiaco

La película de terror que debes ver en Halloween depende, según la interpretación astrológica, de los rasgos asociados con tu signo zodiacal. Mientras Escorpio podría disfrutar de una historia oscura llena de secretos, Aries buscaría escenas intensas y Piscis se dejaría llevar por una trama sobrenatural cargada de misterio.

Manelyk y Azalia tienen decidido a que Granjero quieren sacar de La Granja VIP: “Es tibio”

La propuesta consiste en elegir una película de terror cuyos temores, personajes y atmósferas conecten con la personalidad de cada signo. Esta selección reúne producciones emblemáticas del género, desde clásicos que exploran lo paranormal hasta historias de suspenso, criaturas aterradoras y casas embrujadas.

Cabe mencionar que la astrología no determina las preferencias cinematográficas individuales. Pero puede funcionar como una guía divertida para organizar una maratón de películas durante la noche de brujas, ya sea en solitario, en pareja o con amigos.

¿Qué película de terror debes ver en Halloween según tu signo zodiacal?

Cada signo tiene una película que puede encajar simbólicamente con su temperamento, sus miedos y su forma de enfrentarse a lo desconocido. Estas son las recomendaciones para disfrutar de Halloween.



Aries/ La noche de Halloween (1978): su energía, valentía e impulsividad combinan con este clásico de John Carpenter, en el que Michael Myers convierte una noche aparentemente común en una pesadilla.

su energía, valentía e impulsividad combinan con este clásico de John Carpenter, en el que Michael Myers convierte una noche aparentemente común en una pesadilla. Tauro/ La llave del mal (2005): su gusto por la estabilidad contrasta con esta historia de secretos, supersticiones y una casa llena de misterios que desafían cualquier explicación.

su gusto por la estabilidad contrasta con esta historia de secretos, supersticiones y una casa llena de misterios que desafían cualquier explicación. Géminis/ Scream (1996): su curiosidad y agilidad mental encajan con una trama llena de pistas, sospechosos y giros inesperados.

su curiosidad y agilidad mental encajan con una trama llena de pistas, sospechosos y giros inesperados. Cáncer/ Los otros (2001): su sensibilidad y conexión con el hogar encuentran un reflejo en este relato de una madre y sus hijos, rodeados de fenómenos inexplicables.

su sensibilidad y conexión con el hogar encuentran un reflejo en este relato de una madre y sus hijos, rodeados de fenómenos inexplicables. Leo/ Carrie (1976): su intensidad emocional conecta con la historia de una adolescente marginada que descubre poderes aterradores después de años de humillaciones.

su intensidad emocional conecta con la historia de una adolescente marginada que descubre poderes aterradores después de años de humillaciones. Virgo/ El silencio de los inocentes (1991): su capacidad analítica combina con este thriller psicológico, donde cada detalle puede ser una pista decisiva.

su capacidad analítica combina con este thriller psicológico, donde cada detalle puede ser una pista decisiva. Libra/ La invitación (2015): su interés por los vínculos y las relaciones sociales se enfrenta a una cena en la que la cordialidad esconde algo inquietante.

su interés por los vínculos y las relaciones sociales se enfrenta a una cena en la que la cordialidad esconde algo inquietante. Escorpio/ Hereditary (2018): su asociación astrológica con los secretos familiares y lo oculto encuentra un equivalente en esta historia de duelo, herencia y terror sobrenatural.

su asociación astrológica con los secretos familiares y lo oculto encuentra un equivalente en esta historia de duelo, herencia y terror sobrenatural. Sagitario/ El descenso (2005): su espíritu aventurero se pone a prueba en una expedición subterránea que se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

su espíritu aventurero se pone a prueba en una expedición subterránea que se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. Capricornio/ El exorcista (1973): su resistencia y pragmatismo contrastan con una historia que desafía la lógica y enfrenta a sus protagonistas con una presencia aterradora.

su resistencia y pragmatismo contrastan con una historia que desafía la lógica y enfrenta a sus protagonistas con una presencia aterradora. Acuario/ Huye (2017): su inclinación por cuestionar las convenciones conecta con este thriller de Jordan Peele, que combina terror, crítica social y revelaciones perturbadoras.

su inclinación por cuestionar las convenciones conecta con este thriller de Jordan Peele, que combina terror, crítica social y revelaciones perturbadoras. Piscis/El proyecto de la bruja de Blair (1999): su imaginación y sensibilidad hacia lo invisible armonizan con esta película de metraje encontrado, en la que el miedo crece a partir de lo que no se ve.

¿Por qué elegir una película de terror según tu signo del zodiaco en Halloween?

La astrología occidental atribuye a cada signo ciertos arquetipos de personalidad que pueden utilizarse como inspiración para elegir una historia de terror. Esta es una manera lúdica de conectar los gustos personales con diferentes subgéneros cinematográficos.



Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): pueden identificarse con películas intensas, de supervivencia o con protagonistas que se enfrentan directamente al peligro.

pueden identificarse con películas intensas, de supervivencia o con protagonistas que se enfrentan directamente al peligro. Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): pueden disfrutar de historias con misterios por resolver, tensión psicológica y amenazas que desafían la lógica.

pueden disfrutar de historias con misterios por resolver, tensión psicológica y amenazas que desafían la lógica. Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): pueden inclinarse por tramas con giros inesperados, juegos mentales y cuestionamientos sociales.

pueden inclinarse por tramas con giros inesperados, juegos mentales y cuestionamientos sociales. Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): pueden encontrar atractivas las historias sobrenaturales, los secretos familiares y las atmósferas cargadas de emociones.

Este Halloween, la elección puede convertirse en una actividad para compartir con amigos: cada persona descubre su película según el zodiaco y luego compara sus reacciones durante la función. Pero, al final, el mejor título será aquel que consiga mantenerte al borde del asiento, cualquiera sea tu signo.