Niurka y su grupo ya tienen un objetivo: quieren a este Granjero FUERA de La Granja VIP el domingo

Cada vez estamos más cerca de la séptima Gala de Eliminación de La Granja VIP y, de momento, cinco Granjeros se encuentran en peligro. Sin embargo, la tabla aún no es definitiva y habrán cambios luego de lo que suceda durante La Salvación de este jueves 22 de octubre, donde los participantes competirán para abandonar la nominación.

En este contexto, el grupo liderado por Niurka ya tiene un plan entre manos. Buscarán echar tierra a uno de los Granjeros que los traicionó recientemente para que no pueda escapar de la tabla este jueves. El objetivo de la alianza es que consiga llegar nominado a la Gala de Eliminación y así abandonar el reality en esta séptima semana. ¿De quién se trata?

El grupo de Niurka buscará que Fernando Lozada sea eliminado

En una conversación entre algunos de los integrantes del bando de Manelyk, fue Kunno quien reveló la estrategia de la alianza rival. De acuerdo a lo mencionado por el influencer, el objetivo principal de Niurka y compañía será que Fernando Lozada abandone La Granja VIP el próximo domingo. Para ello, buscarán bloquearlo durante el “Echar Tierra” de esta noche.

“Niurka se la pasa diciendo que quiere que los dos equipos le disparemos a Fer, porque como Fer no tiene grupo, quiere que Fer esté clavado hasta el domingo”, comenzó diciendo Kunno a sus compañeros del granero. Y luego, agregó: “Ella es capaz de decirle a todos que le den a Fer”.

|Crédito: La Granja VIP

Kunno dio a entender que Niurka no tiene problemas con que alguno de los participantes del grupo de Manelyk sea salvado durante La Salvación de esta noche, ya que ella quiere que Lozada se vaya.

“Nos dijo en la mañana: ‘ustedes están ahí para salvar a una de las niñas (por Manelyk y Azalia)’, entonces te van a dejar (a Mono Osuna) para que salves a las niñas porque ellos quieren que Fer se vaya. Osea, quieren dejar a Fer enterrado”.

¿En qué consiste el jueves de Salvación de La Granja VIP?

El jueves de Salvación es una de las noches más importantes de La Granja VIP, ya que los nominados compiten para salir de la tabla y asegurar su permanencia por una semana más. Sin embargo, antes deben superar una dinámica que pone a prueba las alianzas: “Echar Tierra”.

En este proceso, los Granjeros colocan tierra a los participantes nominados que quieren bloquear. Quien acumule más votos quedará impedido de disputar el Juego de Salvación, perdiendo la oportunidad de salvarse por sus propios medios esa noche.

Por su parte, el ganador de La Salvación abandona la tabla y obtiene el poder de La Traición. Este beneficio le permitirá quitar a otro nominado y colocar a un compañero en su lugar durante la gala del viernes. Por eso, aunque Fernando Lozada termine bloqueado este jueves, todavía podría ser rescatado antes de la eliminación del domingo.

¿A qué hora es la séptima Salvación de La Granja VIP?

La séptima noche de Salvación de La Granja VIP se llevará a cabo este jueves 22 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. Durante la emisión se conocerá quién consigue abandonar la tabla de nominación y qué participante queda bloqueado para competir.

Podrás seguir la transmisión en televisión abierta, desde el sitio oficial de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. La gala será clave para conocer cómo llegarán las alianzas al viernes de Traición, donde todavía podrán cambiar los nombres de quienes se jugarán su permanencia ante el público.