Gran ERROR, Pablo Montero olvidó comprar la comida de Tlacoyo y habrá CONSECUENCIAS hoy jueves en La Granja VIP

¡Una mala decisión en La Granja VIP! Se ha dado a conocer que Pablo Montero olvido comprar la comida de Tlacoyo, adquisición que se les encargó a los Granjeros, por lo que debían hacer la administración del presupuesto semanal para su adquisición.

Hoy, jueves 22 de octubre dichos errores tendrán fuertes consecuencias en el reality, anuncio que se dará a conocer en La Gala de esta noche. Recordemos que pequeño descuidos con los animales o fuertes peleas entre ellos ha generado que sean sancionados.

¿Quién fue el Granjero 21?

El 4 de octubre durante La Gala de La Granja VIP, se dio a conocer que llegaría un nuevo Granjero, generando que todos estuvieran ansiosos por conocer al nuevo integrante del reality.

En su momento, todos vieron la llegada de Eleazar Domínguez, quien pensaban que se iba a unir con ellos, pero todo cambio cuando vieron que iba acompañado de un perrito. Al final se dio a conocer que el perrito era el Granjero 21, quien había sido adoptado de las calles.

Incluso, se les anuncio que uno de los Granjeros podrían tener la oportunidad de adoptarlo, pero que debían hacerse responsables de comprar la comida de Tlacoyo con el presupuesto semanal, razón importante para administrar el dinero mejor.

¿Cómo ver La Gala GRATIS y EN VIVO?

Recuerda que hoy se darán a conocer las consecuencias de que Pablo Montero no comprará la comida de Tlacoyo, razón por la que no debes perderte todo lo que se va a decir en La Granja VIP.

Puedes dar clic AQUÍ para que vayas directamente al reality, recuerda que hoy, jueves 22 de octubre, la transmisión tiene inicio desde las 8:30 de la noche para terminar a las 10:30 pm. Si ya tienes en tus dispositivos móviles la aplicación de TV Azteca en Vivo, igualmente puedes ver el programa en vivo siguiendo los horarios anteriores, una gran forma de disfrutar de la transmisión.