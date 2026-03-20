Existen varias alternativas para que tu casa se vea más amplia sin la necesidad de realizar una remodelación que te costará un ojo de la cara y llevará meses terminar, pues en ocasiones el secreto está en los acomodos del interior y ello hace que tu vivienda se vea más pequeña. Por ello, estas son las 2 cosas que debes evitar para que ello no suceda. Conoce las 5 ideas para transformar tu baño en horas: se verá elegante y moderno.

En ocasiones, el problema de que tu hogar se vea pequeño es por un diseño mal elegido o por pequeños errores visuales que hacen que el ambiente se vea más apretado y cause en ciertos momentos una sensación de agobio, según un artículo del portal El Mueble. Estos son los 2 colores que debes elegir si tu cocina no es muy grande, a fin de que luzca amplia y elegante.

Con estos 2 consejos de acomodos podrás darle solución al problema de que tu casa se vea pequeña, pues son errores que se cometen comúnmente, pero que tienen soluciones muy baratas, incluso sin la necesidad de gastar.

Los acomodos que hacen que tu casa se vea pequeña

1. Cortinas oscuras: El tener cortinas oscuras provoca que no entre la luz natural debida y ello ocasiona que tu casa se vea más pequeña. Una solución a ello es cambiar este elemento por tonos neutros o por tejidos naturales, los cuales están a la moda en Europa y prometen serlo en México durante este 2026.

2 acomodos que provocan que tu casa se vea más pequeña: OJO, no lo hagas|Pinterest

2. Sin espejos: La colocación de espejos en cualquier espacio del hogar es la mejor solución para que la casa se vea grande. Lo anterior, ya que refleja la luz natural, lo que hace ver más amplio cada área. La falta de este objeto en un rincón de tu hogar es la causa de que se vea pequeño, aunque en ocasiones sea de buen tamaño.