4 ideas para hacer estucheras de KPop Demon Hunters para el regreso a clases 2026

Las Kpop Demon Hunters son personajes muy populares desde el estreno de su película, haciendo que todos quieran llevarlas en sus útiles escolares, en especial para el regreso a clases 2026, donde varios estudiantes continuarán con su educación en diversos planteles.

Para que no gaste la millonada, te detallaremos 4 ideas que puedes usar para crear unas estucheras desde casa, alternativas creativas que te van a sorprender.

¿Cómo hacer unas estucheras para el regreso a clases?

Para el regreso a clases 2026, posiblemente tus hijos quieran usar lapiceras de las Kpop Demon Hunters. Aunque podemos conseguirlas en cualquier tienda, también es posible hacerlas desde casa con ideas creativas. Para que lo puedas intentar, estas son 4 alternativas que puedes usar:



Estuchera rígida personalizada: En las papelerías te puedes encontrar con alguna lapicera rígida, las cuales normalmente no cuentan con diseños muy llamativos. Para darle un toque más atractivo, agrégale una calcomanía de su tamaño con los personajes favoritos de tus hijos.

De fomi personalizada: Solamente corta un rectángulo grande y dóblalo a la mitad; ya solamente agrega varias decoraciones de sus personajes favoritos. Puedes añadir su nombre para que no lo pierdan en el salón.

Bolsa transparente: Consigue una estuchera plástica y transparente, a la que solamente le vamos a agregar un sticker encima; para hacerlo llamativo, opta por los que tienen diseños holográficos.

Espacio con Post-it: Solamente haz una base resistente donde pegues a tus personajes favoritos y añade una buena cantidad de notas.

¿Cuándo comienza el ciclo escolar de 2026-2027?

El regreso a clases 2026 empezará aproximadamente el 31 de agosto del 2026, lunes en el que varios jóvenes estudiantes deberán presentarse a sus aulas correspondientes de nivel básico; para los demás niveles será necesario consultar el calendario oficial.

Aunque aún tienes tiempo para hacer las 4 ideas de lapiceras de Kpop Demon Hunters, te recomendamos tomarlo con tiempo para que realices la manualidad con calma. No esperes más y consiente a tus hijos con una estuchera única.