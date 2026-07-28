5 ideas para personalizar útiles escolares con stickers de KPop Demon Hunters para este regreso a clases

Estamos a unas cuantas semanas del regreso a la escuela y para que este no los tome desprevenidos, te anticiparemos algunas ideas que puedes considerar si tus hijos son fans de KPop Demon Hunters, una de las películas más populares de los últimos años.

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Ya sea que tus hijos prefieran a las HUNTR/X conformadas por Zoey, Rumi y Mira o los temibles Saja Boys comoo Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, te compartiremos algunas ideas para que decores los útiles escolares con sus personajes favoritos y luzcan como nadie en este regreso a clases.

Cómo decorar útiles escolares con stickers de KPop Demon Hunters

Una de las alternativas más sencillas es imprimir esta plantilla de imágenes y recortar los stickers que quieras usar en los cuadernos estuches, calculadoras... En cualquier lado que lo prefieras, donde dependerá a tu gusto y criterios cómo puedes decorar la cara de este.

Otra gran alternativa así como discreta es usar las etiquetas para cuaderno, ya que si los estudiantes deben de cumplir con lineamientos, así es como pueden llevar a sus personajes favoritos con ellos en cada momento.

Si prefieres llevar las decoraciones hacia los útiles como lo son colores, lápices o incluso plumas, puedes imprimir estos "banderines" que quedan a la perfección con los útiles y que puedes reforzar con mica transparente.

Una gran idea es usar las etiquetas para lápices, colores y plumas, las cuales al ser pequeñas lucirán discretas y personalizarán a la perfección aquellos útiles que son un poco más comunes de perder.