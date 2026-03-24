El mundo de las plantas es vasto, por lo que puedes escoger desde una amplia gama de opciones para decorar tu casa, pero hay 2 especies que sobresalen de las demás, ya que no necesitan tierra para sobrevivir. Para tenerlas en el interior de tu hogar, solo basta con ponerlas en un recipiente o jarra de cristal para que se vean más aesthetic en comparación con las macetas. Conoce los 5 ejemplares que harán ver tu vivienda elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

La ventaja de este par de plantas es que no requieren de cuidados, como elegir el sustrato adecuado, tener un control de riego y ubicarlas en un punto estratégico donde les dé la luz natural. De acuerdo con un artículo del portal Directo al Paladar, a este tipo de cultivo se le conoce como hidroponía, que permite a las especies desarrollarse en agua. Estos son los 2 ejemplares que te ayudarán a descansar mejor si los pones en tu cuarto.

Las plantas que crecen en el agua y son opciones aesthetic para decorar el hogar

1. Begonia: Esta especie de planta es una de las favoritas en el interior de la casa, pero es la maculata la que se puede cultivar en agua, aunque también tiene esa dualidad de desarrollarse en maceta. Para que se mantenga en buen estado, se recomienda cambiar de líquido cada 2 o 3 semanas. Además, el recipiente debe estar en un espacio luminoso, sin que se exponga directo al sol.

2 plantas de interior que no necesitan tierra ni macetas: opciones aesthetic para decorar tu casa|Pinterest

2. Cretona: Es una planta muy colorida debido a sus hojas de diferentes tonos, desde verde, rojo y amarillo hasta un púrpura. Es una de las especies que puede desarrollarse solo en agua y lo mejor de todo es que no necesita de muchos cuidados; solo basta con tenerla en un espacio con luz y a una temperatura ambiente.

2 plantas de interior que no necesitan tierra ni macetas: opciones aesthetic para decorar tu casa|Pinterest

Cabe mencionar que no se requiere de mayor ciencia para trasplantar las especies de tierra a una jarra de cristal, pues solo basta con cortar un pequeño tarro y colocarla en agua para que empiece a echar raíces en tan solo unos cuantos días.