Los 2 tonos de rubores que quedan mejor en mujeres de piel morena: te resaltan las facciones

Saber usar correctamente el rubor según tu tono de piel te ahorrará tiempo, dinero y energía. Si quieres lucir espectacular y tienes piel morena, estos dos tonos serán tus mejores aliados al momento de combinarlos con tus atuendos, ya que resaltarán tus facciones más importantes.

¿Cuáles son los tonos de rubores que quedan mejor en piel morena?

Los tonos de piel morena quedan bien con colores de rubor más vibrantes, como el morado, el rojo y la baya, por mencionar algunas. Checa esta lista más completa:

Malva o ciruela: Estos tonos profundos y fríos realzan de forma natural las pieles morenas porque crean contraste sin endurecer el rostro ; destacan los labios y las mejillas, aportan sofisticación y hacen que la piel se vea más luminosa y uniforme. Para combinarlos con ropa, funcionan perfecto con prendas en negro , beige , gris , blanco , denim o tonos joya como verde esmeralda y azul marino, logrando looks elegantes y equilibrados.

¿Cuáles son los tonos de rubores que quedan bien según el tipo de piel?

Elegir un tono de rubor según tu tipo de piel es más fácil de lo que crees Solo debes seguir la regla de cálidos y fríos que, según el portal de moda y belleza Renova, consiste en adaptar el maquillaje a tu tipo de piel :