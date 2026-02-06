inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 colores que se ven mejor en las uñas almendradas: puedes usarlo en acrílico o en gel

Este diseño de uñas es versátil y queda hermoso con casi cualquier tipo de manos, pues se pueden hacer un montón de estilos

uñas almendradas colores
Si quieres lucir elegante y sofisticada, elige estos colores para tus uñas almendradas.|(Especial/Canva)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Las uñas almendradas son las favoritas de muchas mujeres porque permiten estilos versátiles, lucen elegantes y son fáciles de aplicar tanto en acrílico como en gel. Sin embargo, es común que surja la duda sobre cómo combinarlas y qué color se ve mejor . Conoce estos 7 tonos que combinan con todo y que te quedarán perfectos.

¿Cuáles son los mejores colores para usar en uñas almendradas?

Al tener una forma entre las uñas redondas y las ovaladas, la manicura almendrada permite un equilibrio, por lo que queda bien con todo tipo de manos , según destaca Vogue. Así que, si vas a ir al salón y te las vas a poner, elige bien el color.

  1. Negro mate o brillante: en las uñas almendradas, este tono añade elegancia, misterio y poder. Combínalo con ropa en colores neutros como blanco, gris o beige, o apuesta por un total look negro para un efecto sofisticado y contundente.
    uñas almendradas negras
    Uñas negras almendradas|Pinterest
  2. Rosa: si tu objetivo es llamar la atención en una reunión o fiesta, elige tonos brillantes; si quieres que te perciban con calma, usa un tono pastel. Va perfecto con prendas blancas, denim, tonos nude o vestidos románticos en telas ligeras.
    uñas almendradas rosas
    Luce uñas rosas almendradas|Pinterest
  3. Blanco y negro con diseños: es un estilo moderno, con una mirada al futuro y que nunca pasa de moda. Combina muy bien con outfits minimalistas, ropa monocromática, sastrería en blanco o negro y prendas de líneas limpias.
    uñas almendradas nrgro y blanco
    Las uñas negras con blanco almendradas|Pinterest
  4. Rojo texturizado: al mezclar un color clásico con una textura moderna, creas un estilo único y sorprendente. Lúcelo con ropa negra, blanca o en tonos neutros para que las uñas sean las protagonistas, o con un vestido rojo para un look atrevido y seguro.
    uñas almendradas rojo texturizado
    Uñas rojas almendradas con textura.|Pinterest
  5. Oro y plata: son la máxima representación de lo lujoso; van bien en eventos de gala, cenas importantes y reuniones donde quieres demostrar poder. Combínalos con vestidos elegantes en negro, azul marino, blanco o tonos joya como esmeralda o vino.
    uñas almendradas rojo oro y plata
    El oro y la plata dan un toque caro a las uñas almendradas|Pinterest
  6. Usa varios colores: al combinar distintos tonos, puedes jugar a tu favor para crear acentos llamativos. Funcionan mejor con ropa lisa y sencilla, en colores neutros, para equilibrar el look y no sobrecargarlo.
    uñas almendradas rojo colores
    Usa colores pastel en las uñas almendradas|Pinterest
  7. Beige: el clásico de clásicos en las uñas almendradas. Es ideal para looks formales o casuales y combina a la perfección con ropa en tonos tierra, blancos, cafés, camel y prendas de estilo elegante o minimalista.
    uñas almendradas rojo beige.png
    El beige es un color elegante, pero discreto en uñas almendradas|Pinterest

¿Qué significado tienen las uñas almendradas?

Las uñas almendradas están fuertemente relacionadas con la elegancia, la sofisticación y lo discreto. Las mujeres que las usan suelen tener rasgos de personalidad refinada, delicada, pero llena de curiosidad e intriga, señala Glamour.

Tags relacionados
Diseño de uñas Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO