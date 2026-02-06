7 colores que se ven mejor en las uñas almendradas: puedes usarlo en acrílico o en gel
Este diseño de uñas es versátil y queda hermoso con casi cualquier tipo de manos, pues se pueden hacer un montón de estilos
Las uñas almendradas son las favoritas de muchas mujeres porque permiten estilos versátiles, lucen elegantes y son fáciles de aplicar tanto en acrílico como en gel. Sin embargo, es común que surja la duda sobre cómo combinarlas y qué color se ve mejor . Conoce estos 7 tonos que combinan con todo y que te quedarán perfectos.
¿Cuáles son los mejores colores para usar en uñas almendradas?
Al tener una forma entre las uñas redondas y las ovaladas, la manicura almendrada permite un equilibrio, por lo que queda bien con todo tipo de manos , según destaca Vogue. Así que, si vas a ir al salón y te las vas a poner, elige bien el color.
- Negro mate o brillante: en las uñas almendradas, este tono añade elegancia, misterio y poder. Combínalo con ropa en colores neutros como blanco, gris o beige, o apuesta por un total look negro para un efecto sofisticado y contundente.
- Rosa: si tu objetivo es llamar la atención en una reunión o fiesta, elige tonos brillantes; si quieres que te perciban con calma, usa un tono pastel. Va perfecto con prendas blancas, denim, tonos nude o vestidos románticos en telas ligeras.
- Blanco y negro con diseños: es un estilo moderno, con una mirada al futuro y que nunca pasa de moda. Combina muy bien con outfits minimalistas, ropa monocromática, sastrería en blanco o negro y prendas de líneas limpias.
- Rojo texturizado: al mezclar un color clásico con una textura moderna, creas un estilo único y sorprendente. Lúcelo con ropa negra, blanca o en tonos neutros para que las uñas sean las protagonistas, o con un vestido rojo para un look atrevido y seguro.
- Oro y plata: son la máxima representación de lo lujoso; van bien en eventos de gala, cenas importantes y reuniones donde quieres demostrar poder. Combínalos con vestidos elegantes en negro, azul marino, blanco o tonos joya como esmeralda o vino.
- Usa varios colores: al combinar distintos tonos, puedes jugar a tu favor para crear acentos llamativos. Funcionan mejor con ropa lisa y sencilla, en colores neutros, para equilibrar el look y no sobrecargarlo.
- Beige: el clásico de clásicos en las uñas almendradas. Es ideal para looks formales o casuales y combina a la perfección con ropa en tonos tierra, blancos, cafés, camel y prendas de estilo elegante o minimalista.
¿Qué significado tienen las uñas almendradas?
Las uñas almendradas están fuertemente relacionadas con la elegancia, la sofisticación y lo discreto. Las mujeres que las usan suelen tener rasgos de personalidad refinada, delicada, pero llena de curiosidad e intriga, señala Glamour.