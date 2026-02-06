7 colores que se ven mejor en las uñas almendradas: puedes usarlo en acrílico o en gel

Las uñas almendradas son las favoritas de muchas mujeres porque permiten estilos versátiles, lucen elegantes y son fáciles de aplicar tanto en acrílico como en gel. Sin embargo, es común que surja la duda sobre cómo combinarlas y qué color se ve mejor . Conoce estos 7 tonos que combinan con todo y que te quedarán perfectos.

¿Cuáles son los mejores colores para usar en uñas almendradas?

Al tener una forma entre las uñas redondas y las ovaladas, la manicura almendrada permite un equilibrio, por lo que queda bien con todo tipo de manos , según destaca Vogue. Así que, si vas a ir al salón y te las vas a poner, elige bien el color.

Negro mate o brillante: en las uñas almendradas, este tono añade elegancia, misterio y poder. Combínalo con ropa en colores neutros como blanco, gris o beige, o apuesta por un total look negro para un efecto sofisticado y contundente.

Uñas negras almendradas|Pinterest Rosa: si tu objetivo es llamar la atención en una reunión o fiesta, elige tonos brillantes; si quieres que te perciban con calma, usa un tono pastel. Va perfecto con prendas blancas, denim, tonos nude o vestidos románticos en telas ligeras.

Luce uñas rosas almendradas|Pinterest Blanco y negro con diseños: es un estilo moderno, con una mirada al futuro y que nunca pasa de moda. Combina muy bien con outfits minimalistas, ropa monocromática, sastrería en blanco o negro y prendas de líneas limpias.

Las uñas negras con blanco almendradas|Pinterest Rojo texturizado: al mezclar un color clásico con una textura moderna, creas un estilo único y sorprendente. Lúcelo con ropa negra, blanca o en tonos neutros para que las uñas sean las protagonistas, o con un vestido rojo para un look atrevido y seguro.

Uñas rojas almendradas con textura.|Pinterest Oro y plata: son la máxima representación de lo lujoso; van bien en eventos de gala, cenas importantes y reuniones donde quieres demostrar poder. Combínalos con vestidos elegantes en negro, azul marino, blanco o tonos joya como esmeralda o vino.

El oro y la plata dan un toque caro a las uñas almendradas|Pinterest Usa varios colores: al combinar distintos tonos, puedes jugar a tu favor para crear acentos llamativos. Funcionan mejor con ropa lisa y sencilla, en colores neutros, para equilibrar el look y no sobrecargarlo.

Usa colores pastel en las uñas almendradas|Pinterest Beige: el clásico de clásicos en las uñas almendradas. Es ideal para looks formales o casuales y combina a la perfección con ropa en tonos tierra, blancos, cafés, camel y prendas de estilo elegante o minimalista.

El beige es un color elegante, pero discreto en uñas almendradas|Pinterest

¿Qué significado tienen las uñas almendradas?

Las uñas almendradas están fuertemente relacionadas con la elegancia, la sofisticación y lo discreto. Las mujeres que las usan suelen tener rasgos de personalidad refinada, delicada, pero llena de curiosidad e intriga, señala Glamour.