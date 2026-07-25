Los 3 accesorios que no te pueden faltar este verano para cuidar a tus niños del sol

No hay dudas que a los niños les encanta disfrutar del verano, por lo que suelen aprovechar los días de vacaciones en la alberca, disfrutando del sol. Pero, esto tiene sus desventajas, teniendo en cuenta que puede generar diversas complicaciones en los más pequeños. Una alta exposición a las temperaturas puede derivar en severos problemas, por lo que los especialistas recomiendan una serie de accesorios de verano que generan protagonismo y que podrás cuidar a tus hijos del sol y evitar consecuencias graves.

Las altas temperaturas se están sintiendo cada vez más, por lo que es fundamental saber llevar el verano, evitar golpes de calores que pueden ser una complicación para la salud, no solo de los adultos, sino también los más pequeños. Y es que si bien les puede gustar el calor y disfrutar de los días soleados, de la alberca, también tiene sus efectos negativos y que como padres, hay que ser responsables.

Efectos adversos de la alta exposición de los niños al sol

Para todos aquellos que no saben, el sol puede afectar a los niños provocando quemaduras rápidas, deshidratación grave y un mayor riesgo de cáncer de piel y es que tanto su cuerpo como la piel absorberán la radiación y el calor con más facilidad que los adultos. Esto puede causar quemaduras solares, golpes de calor y un daño acumulativo. Por eso, es que los especialistas compartieron cuáles son los 3 accesorios que no le pueden faltar a los niños y que los cuidarás del sol.

3 accesorios que no pueden faltar a los niños en verano