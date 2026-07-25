Los 3 accesorios que no te pueden faltar este verano para cuidar a tus niños del sol
Es fundamental protegerlos duante las altas temperaturas y así evitar consecuencias para la salud.
No hay dudas que a los niños les encanta disfrutar del verano, por lo que suelen aprovechar los días de vacaciones en la alberca, disfrutando del sol. Pero, esto tiene sus desventajas, teniendo en cuenta que puede generar diversas complicaciones en los más pequeños. Una alta exposición a las temperaturas puede derivar en severos problemas, por lo que los especialistas recomiendan una serie de accesorios de verano que generan protagonismo y que podrás cuidar a tus hijos del sol y evitar consecuencias graves.
Las altas temperaturas se están sintiendo cada vez más, por lo que es fundamental saber llevar el verano, evitar golpes de calores que pueden ser una complicación para la salud, no solo de los adultos, sino también los más pequeños. Y es que si bien les puede gustar el calor y disfrutar de los días soleados, de la alberca, también tiene sus efectos negativos y que como padres, hay que ser responsables.
Efectos adversos de la alta exposición de los niños al sol
Para todos aquellos que no saben, el sol puede afectar a los niños provocando quemaduras rápidas, deshidratación grave y un mayor riesgo de cáncer de piel y es que tanto su cuerpo como la piel absorberán la radiación y el calor con más facilidad que los adultos. Esto puede causar quemaduras solares, golpes de calor y un daño acumulativo. Por eso, es que los especialistas compartieron cuáles son los 3 accesorios que no le pueden faltar a los niños y que los cuidarás del sol.
3 accesorios que no pueden faltar a los niños en verano
- Gorros y sombreros: se han convertido en uno de los mejores accesorios para que los niños puedan lucir durante el verano; optar por modelos anudados bajo la barbilla, con ala blandita o formas tipo capeta que son ideales para los bebés por su comodidad y porque tienen una estética fotogénica. Para los más grandes, podrás optar por los bucket hats
- Gorras infantiles: este accesorio ha dejado de ser deportivo para aparecer y usarse durante el verano para los más pequeños. Se puede adaptar a cualquier look o personalidad y funcionan bien con camisetas básicas, bermudas o zapatillas.
- Gafas de sol: brindan protección para los ojos de los niños y es una manera de proteger los ojos en los días de mayor exposición solar. Están las clásicas de montura de pasta o modelos pensados para los más pequeños.