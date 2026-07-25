Horóscopo de Nana Calistar hoy sábado 25 de julio del 2026: para cada signo; Hoy el universo pondrá a prueba tus decisiones

Nana Calistar advierte: Este día llega con la energía necesaria para mover emociones, replantear decisiones y abrir nuevas oportunidades. Los astros invitan a dejar atrás aquello que ya no suma, confiar en la intuición y prestar atención a las señales que podrían marcar un antes y un después. Descubre qué mensaje tiene el universo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Predicciones para Aries este sábado 25 de julio del 2026

Este sábado llega con la misión de sacudir todo aquello que llevas tiempo guardando dentro de ti, pues has soportado suficiente y ahora será cuestión de poner en marcha todos esos planes que no llevabas a cabo por miedo de lastimar a los demás.

Predicciones para Tauro este sábado 25 de julio del 2026

Este día será un día para dejar de complicarte la existencia por situaciones que ni siquiera merecen ocupar espacio en tu cabeza. Ya es suficiente de seguir soportando y preocupándote por personas que solo quieren drenar tu energía.

Predicciones para Géminis este sábado 25 de julio del 2026

Este sábado llega para recordarte que nadie hará nada por ti; tú eres quien debe poner en marcha tus sueños. Tus proyectos no son responsabilidad de tu familia, de tu pareja ni de tus amistades. Es momento de que comiences a priorizarte.

Predicciones para Cáncer este sábado 25 de julio del 2026

Es momento de tomar decisiones que sin duda marcarán el rumbo de las próximas semanas. El universo comenzará a mover situaciones dentro de tu familia y te verás obligado a enfrentar situaciones que evitaste por mucho tiempo.

Predicciones para Leo este sábado 25 de julio del 2026

Este sábado llegará para abrirte los ojos. Hay personas que llevan tiempo jugando un papel en tu vida y muy pronto descubrirás que no todas aplauden tus logros como aparentan. Es momento de dejar ir aquello que solo te drena energía.

Predicciones para Virgo este sábado 25 de julio del 2026

Tus emociones se verán muy afectadas y andarás con la cabeza llena de preguntas, pero el problema nunca ha sido la falta de capacidad, sino la costumbre de pensar demasiado antes de dar un paso; por ello es momento de comenzar a actuar desde la calma.

Predicciones para Libra este sábado 25 de julio del 2026

Este día llegará para obligarte a bajar a tu realidad y enseñarte que no debes cargar más con problemas que no te pertenecen. Has pasado mucho tiempo resolviéndole la vida a medio mundo mientras tus propios sueños siguen esperando turno.

Predicciones para Escorpio este sábado 25 de julio del 2026

Las emociones estarán a flor de piel, pues habrá momentos en los que sentirás una enorme necesidad de recordar a alguien de tu pasado. Debes estar muy atento, pues la seña podrá venir desde donde menos te lo imagines, pero actúa con cautela para no perder energía en un falso positivo.

Predicciones para Sagitario este sábado 25 de julio del 2026

Este sábado marcará el inicio de una etapa en donde tendrás que demostrar que eres una persona diferente que ya no se deja consumir por el pasado, pues aquellos amores que antes te quitaban el sueño hoy apenas ocupan un rincón de tus recuerdos.

Predicciones para Capricornio este sábado 25 de julio del 2026

El universo te pondrá frente a un espejo para que dejes de señalar los errores de los demás y empieces a revisar los tuyos. Comprende que esto no se trata de un castigo, sino de una oportunidad de valorar, esforzarte y crecer.

Predicciones para Acuario este sábado 25 de julio del 2026

Este 25 de julio de 2026 llega con una energía de renovación que te hará comprender que seguir cargando rencores es como querer caminar con una mochila llena de piedras. Debes comprender que ya es suficiente de seguir con el orgullo y aprovechar la oportunidad de arreglar viejas rencillas.

Predicciones para Piscis este sábado 25 de julio del 2026

Este sábado llegará para marcar un antes y un después en la manera en que confías en la gente, pues a pesar de que siempre entregas cariño y amistad sin pedir nada a cambio, prepárate porque podrías descubrir una traición o un comentario que alguien hizo a tus espaldas.