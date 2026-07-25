3 ejercicios de journaling para romper con la mentalidad de escasez

La mentalidad de escasez es un sesgo cognitivo y un patrón psicológico profundamente arraigado, que también puede vencerse a través de ejercicios de journaling o escritura consciente.

Quienes cuentan con estos sistemas de creencias tienden a vivir con una sensación crónica de falta de dinero, oportunidades, amor y tiempo.

Este estado mental se relaciona con un modo de supervivencia permanente en el que los niveles de cortisol bloquean las funciones de la corteza prefrontal, el área encargada de la resolución de problemas, decisiones estratégicas y creatividad.

Los 3 ejercicios de journaling para romper con la mentaliad de escasez

El inventario de la abundancia invisible

Cada mañana, antes de revisar tu teléfono celular, abre tu libreta y escribe 5 recursos específicos que poseas hoy y que no se puedan comprar con dinero, seguidos de 5 recursos materiales o infraestructura que sostengan tu vida actual.

Esto funciona porque obliga al cerebro a salir de la ilusión de la falta absoluta, recordándole al sistema nervioso que opera desde una plataforma base de seguridad y resguardo.

Estos son los ejercicios de journaling que debes hacer para eliminar la mentalidad de escasez|Dimenshteyn

El detector de guiones de miedo

Divide una página de tu libreta en dos columnas. En la columna izquierda, anota la frase o miedo financiero que esté saboteando tu semana. En la columna derecha, escribe una refutación basada en hechos reales, lógicos y medibles.

Esto funciona porque al ver tus miedos escritos junto a datos lógicos, la mente disuelve el pánico abstracto. Aprendes a separar el miedo irracional de los hechos financieros fríos, recuperando tu capacidad de inversión y crecimiento.

Los ejercicios de journaling pueden eliminar las creencias limitantes|Pexels: Alena Darmel

El diario de la inversión consciente

Durante los próximos 21 días, cada vez que realices una transacción o un pago, anota el gasto en tu diario de journaling transformando el lenguaje hacia algo positivo. Por ejemplo, en lugar de "pago de luz", escribe "inversión en la energía que ilumina mi hogar y me permite vivir cómoda".

Este cambio de vocabulario funciona porque reconfigura el acto de pagar de una pérdida a un intercambio justo de valor y re posiciona como un agente activo dentro de la economía, no como una víctima de las deudas.

