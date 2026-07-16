3 activos cosméticos que jamás debes mezclar en la misma rutina nocturna

Si en tu rutina nocturna mezclas activos cosméticos de forma incorrecta, podrías desarrollar manchas por el sol e hiperpigmentación postinflamatoria.

Aunque el uso de ciertos ingredientes busca acelerar la renovación celular, al combinar compuestos de alta potencia molecular sin respetar su compatibilidad química, se altera el pH del estrato córneo y se debilita la barrera cutánea.

Incluso a veces, al exponer la piel al sol luego de someterla a tratamientos con estos activos, el resultado es el desarrollo de manchas oscuras difíciles de desvanecer en las zonas donde la piel sufrió microlesiones químicas silenciosas.

Los 3 activos cosméticos que no debes mezclar para evitar las manchas de sol

Retinol con ácido glicólico

El retinol estimula la renovación celular profunda, mientras que el ácido glicólico es un exfoliante químico potente que disuelve los enlaces de la capa superficial de la piel. Al unirlos en la misma noche, sometes a la epidermis a un proceso de descamación agresivo que destruye por completo la barrera hidrolipídica.

Estos son los activos que no debes mezclar en tus rutinas de noche|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Ácido salicílico y retinol

El ácido salicílico es un activo liposoluble que penetra profundamente en el interior del poro para limpiar el exceso de sebo, lo que altera momentáneamente el equilibrio de humedad de la piel.

Si inmediatamente después aplicas retinol, potencias la resequedad, provocando grietas microscópicas, ardor y una severa dermatitis por contacto de los productos cosméticos.

Vitamina C pura y retinol

La Vitamina C pura requiere de un pH muy ácido para penetrar la piel, mientras que el retinol actúa de forma óptima en un pH más alto y neutro.

Mezclar estos activos de skincare potencia la aparición de manchas de sol|Pexels: SHVETS production

Aplicarlos juntos en la misma noche hace que se neutralicen químicamente entre sí, disminuyendo su eficacia por completo y elevando de forma drástica el riesgo de irritación por saturación ácida.

Para proteger tu rostro de las manchas ocasionadas por el sol, es importante que entiendas que los activos cosméticos mal combinados actúan de diversas formas, como adelgazando la piel al sobreexfoliarla, inflamando el rostro haciendo que esa zona sea más propensa a las manchas y provocando irritación o descamación extrema.

