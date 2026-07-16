Luis le revela a las “Divas” las opciones para el reto que debe diseñar en MasterChef 24/7

Una vez concluida la batalla por equipos que determinó a Lancer, Michelle y Claudia como los cocineros que subieron al balcón, los participantes restantes ahora tienen en la mira lo que ocurrirá en la gala de delantales negros, pero nadie más que Luis, quien jugará un papel clave en la designación de los concursantes que correrán peligro de salir del reality show el próximo domingo 19 de julio.

Después del triatlón que se vivió en la batalla por equipos y la entrega de medallas a todos los concursantes, Luis le reveló a las "Divas" que ya compartió tres opciones para el segundo reto de la gala de mandiles negros del jueves 16 de julio.

Cabe recordar que Luis tuvo la encomienda de diseñar el desafío como parte de los beneficios del Pin del Chef que ganó el pasado lunes.

El conductor de "Notibola" le compartió a sus aliados que propuso opciones relacionadas a la preparación de sopas, cortes duros y vísceras (ojos y criadillas).

Luego de escuchar las opciones, Carmen descartó los cortes y apuntó que seguramente las sopas serán las elegidas, debido a que ya han preparado vísceras en el pasado.

El día de mañana sabremos si la elección de Luis ayudará a las "Divas" para que eviten los mandiles negros o si fue una decisión contraproducente que beneficie en última instancia a las "Guapas del barrio".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba directamente al balcón.

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