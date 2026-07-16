Imagina cortar una papa hervida y que su interior no solo esté perfectamente suave, sino impregnado de aromas que despiertan el paladar antes del primer bocado. En MasterChef 24/7, donde una simple guarnición puede restarle puntos a un gran plato, los cocineros han dejado atrás la anticuada costumbre de cocer este tubérculo únicamente con agua y sal.

La evolución de este ingrediente cotidiano radica en un proceso tan sencillo como delicioso: convertir el agua de cocción en una infusión aromática.

¿Cómo cocinar papas suaves y con mucho sabor?

De acuerdo con los especialistas de Frusangar patatas, el secreto para lograr que la papa absorba sabor desde su núcleo consiste en añadir los condimentos desde el primer hervor. Dependiendo de la proteína que acompañe tu plato, puedes agrupar las especias en tres perfiles aromáticos muy claros:

La base de cualquier gran sazón se construye agregando dientes de ajo enteros o una pizca de ajo en polvo directamente a la olla. Para potenciar esta base sin saturar el paladar, se añaden granos de pimienta negra enteros, los cuales liberan sus aceites de forma controlada, sutil y elegante.

Por otro lado, el uso de hojas de laurel otorga un fondo profundo y muy clásico. Si se busca un aire mediterráneo e intenso, las ramas de romero y tomillo son las mejores aliadas, dejando las papas listas para ser terminadas con un toque de mantequilla al servir.

Finalmente, si buscas un emplatado vistoso , la cúrcuma es perfecta al teñir la pulpa de un tono dorado espectacular con notas terrosas. Para un perfil más complejo, un toque de comino aportará un matiz exótico ideal para acompañar guisados.

Así que como verás, la próxima vez que prepares esta guarnición, no veas al agua como un simple medio de cocción, sino como un lienzo en blanco para experimentar con diferentes maneras de sazonar tus papas y obtener un resultado digno del balcón de MasterChef 24/7.

