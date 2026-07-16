Luis le pide al público un regalo de cumpleaños para Daniela en MasterChef 24/7: “Sería muy bonito detalle”

Después de una intensa "pelea" con Ramahá, en la que se dijeron una que otra verdad que tenían guardadas, Luis se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para hacerle una petición al público que seguía la transmisión 24/7 y la cual estuvo centrada en Daniela. ¿De qué se trató? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

El portador del Pin del Chef mandó un mensaje en el que le pidió al público que votara por Daniela con el fin de que suba al balcón en la gala de delantales negros y así pueda asegurar su permanencia en el reality show por una semana más.

El conductor de "Notibola" le pidió a sus fans que voten por la integrante de las "Divas" debido a que busca que su aliada esté desestresada y que no cocine por el resto de la semana.

Cuando Luis le dijo a Ramahá que pidiera el apoyo del público para salvar a la cocinera, el participante yucateco pidió que votaran por él, ya que ese sería "el mejor regalo para Daniela", declaración que hizo que Luis lo calificara como "egoísta".

Cabe señalar que aunque no lo dijo en su mensaje, posiblemente Luis busca garantizar la permanencia de Daniela en MasterChef 24/7 en dado caso que tengan que preparar vísceras en el segundo reto de la gala de este jueves, debido a que el portador del Pin del Chef tuvo que diseñar el reto y su compañera mostró desagrado por cocinar con menudencias.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba directamente al balcón.

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