¿Cuánto tiempo en promedio duran las relaciones de Christian Nodal? Esto es lo que duraría con Ángela Aguilar

En los últimos días se ha hecho viral el rumor sobre la posible separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, uno de los matrimonios más mediáticos de todo México y es que en la actualidad, este par de artistas han mantenido una constante en las controversias.

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Si bien, la relación se ha mantenido en el “ojo del huracán” desde sus comienzos, no fue hasta que Christian Nodal lanzó el video de su última canción “Un Vals”, con lo que la situación escaló a nuevos niveles, pues usuarios señalan el gran parecido de la modelo del video con su ex pareja y madre de su hija, Cazzu; por lo que haremos un breve repaso de las parejas que ha tenido el sonorense.

¿Cuánto tiempo duraron las relaciones de Christian Nodal con sus últimas parejas?

Si algo ha caracterizado a Christian es el ruido que suele hacer tras tener una “nueva conquista”, pues desde el inicio de su carrera se la ha asociado con ser un artista bastante entregado y enamoradizo.



Luis Fernanda Macías: Esta habría sido la primera novia que se le conoció a Christian y habrían sido novios durante la preparatoria, poco antes de que este alcanzara la fama allá por el año 2015 / 2016.

Esta habría sido la primera novia que se le conoció a Christian y habrían sido novios durante la preparatoria, poco antes de que este alcanzara la fama allá por el año 2015 / 2016. Estibaliz Badiola: La cantante e influencer quien también es amiga de Ángela Aguilar habría sido la primera dentro del medio en relacionarse con Nodal por allá del 2017 y 2018.

La cantante e influencer quien también es amiga de Ángela Aguilar habría sido la primera dentro del medio en relacionarse con Nodal por allá del 2017 y 2018. María Fernanda Guzmán: La hija del exfutbolista Daniel “Travieso” Guzmán tuvo una relación con el cantante entre el año 2019 y el 2020.

La hija del exfutbolista Daniel “Travieso” Guzmán tuvo una relación con el cantante entre el año 2019 y el 2020. Belinda: Entre los años 2020 y 2022 la relación entre Belinda y Christian Nodal fue uno de los temas más sonados en todo México, sobre todo por cómo se tornó su final.

Entre los años 2020 y 2022 la relación entre Belinda y Christian Nodal fue uno de los temas más sonados en todo México, sobre todo por cómo se tornó su final. Cazzu: Tras su separación, Nodal tardó poco en hacer pública su relación con la trapera argentina con quien tuvo una hija en 2023; aunque pocos meses después anunciaron el final de la relación.

Tras su separación, Nodal tardó poco en hacer pública su relación con la trapera argentina con quien tuvo una hija en 2023; aunque pocos meses después anunciaron el final de la relación. Ángela Aguilar: Esta pareja causó gran revuelo y constantemente están envueltos en escándalos, pues aunque se casaron a pocos meses de su separación de Nodal con Cazzu, han habido rumores de que estarían por divorciarse.

Así que tras este historial y patrón se podría decir que las relaciones amorosas de Christian Nodal han durado cerca de dos años.

¿Christian Noda y Ángela Aguilar siguen juntos?

Aunque la joven pareja se ha mantenido al margen de la nueva polémica, miles de teorías han surgido en internet, donde incluso se habla de un posible divorcio y de más disputas legales.

La tarde del lunes, el presentador Jomari Goyso compartió que se había contactado con la pareja en el fin de semana y que estos habían declarado estar lejos de todo rumor y que habían estado juntos, por lo que parece ser que todos estos señalamientos serían falsos.

