Salen a la luz detalles de la reconciliación de Lupita Villalobos y su esposo

Uno de los eventos que se popularizaron alrededor de los medios digitales y con algunas figuras de los tradicionales, es el Supernova Génesis. Allí uno de los duelos más esperados era el de Kim Shantal vs Lupita Villalobos. Lamentablemente por temas médicos, la co conductora del podcast de Las Alucines tuvo severas complicaciones de salud. Ante eso, se indica que hay reconciliación con el que sigue siendo su esposo. Esto se sabe alrededor de la influencer.

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¿Lupita Villalobos se reconcilió con su aún esposo?

Lupita es una de las personalidades que más popularidad consiguió en meses recientes, tras ser una de las conductoras del aclamado podcast. En ese sentido, su pelea en este evento de exhibición era una de las más esperadas, sin embargo ante las complicaciones médicas de Lupita… lo que generó conversación fue la presencia del mencionado Juan alrededor de las visitas hospitalarias.

Todo esto se comenta porque Lupita Villalobos y su esposo están pasando por momentos complicados dentro de su matrimonio. Aunque algunos ya habían terminado la relación, siguen juntos en el ámbito legal y se vio a Juan apoyando a la creadora de contenido, que está pasando por momentos complicados.

Incluso en conversaciones de distintos espacios, la conductora de Las Alucines comentó que aunque no se encuentren en el mejor momento, su esposo siempre ha sido importante para ella y es su mejor amigo. En ese sentido, en una situación tan particular, Juan está acompañando a la persona con la que ha compartido mucho.

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos?

Realmente hace unas horas se concretó la cancelación de la presencia de la creadora de contenido, quien era una de las grandes estrellas de la noche. Compartido por ella misma en redes sociales, se encontró con dolores de cabeza muy fuertes que terminaron en una hospitalización para evaluar lo que estaba aconteciendo, por ello se dio por resuelta la duda: Lupita fue diagnosticada con un hematoma subdural.

El hematoma subdural tiene su riesgo gracias a que existe una acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre, que es la capa externa que protege al cerebro. Esto puede genera presión dentro del cráneo, afectando funciones neurológicas vitales. Esto se presenta tras algún golpe en la cabeza, algún golpe en la cabeza o al presentarse un traumatismo craneoencefálico.