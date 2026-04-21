7 ideas para hacer dulceros inspirados en K-Pop Demon Hunters y celebrar el Día del Niño; son divertidos y fáciles de hacer

Estamos a un par de días de celebrar el Día del Niño 2026, es por eso que te presentamos la mejor manera de obsequiar dulces de forma original y divertida a los pequeños, especialmente a aquellos que aman una de las películas más exitosas: K-Pop Demon Hunters.

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¿Cuáles son los mejores dulceros inspirados en K-Pop Demon Hunters para este Día del Niño 2026?

Bolsas transparentes: Esta idea es perfecta, especialmente para las niñas ya que utilizaran la bolsa como accesorio, en donde pueden poner sus objetos favoritos. La idea es sencilla, consiste en comprar bolsas de plástico resistente y transparente. Posterior a eso tendrás que decorar con estampillas de los personajes de la película K-Pop Demon Hunters. Como el color morado es uno de los característicos de la película puedes colocar un moño morado o el distintivo que prefieras. Dentro de las bolsas colocarás los dulces.

bolsa de dulces k-pop demon hunters|Crédito: Pinterest

Cajas de cartón: Esta idea es perfecta para que los niños no sepan cuál es el contenido de la caja y lo puedan ver como sorpresa. La idea consiste en comparar cajas armables de cartón, puedes conseguir algunas con el diseño de la película o bien, decorarlas tú misma con brillantina, impresiones o estampas. Ahora bien, puedes personalizarlas con el nombre de cada niño ¡amarán esta idea!.

cajas de carton para dulces k-pop demon hunters|Crédito: Pinterest

Botes de cartón decorados: Esta idea consiste en comprar botes de cartón, pintarlos de color morado y dentro de ellos colocar los dulces. Cada bote puede tener a los distintos personajes de la película e incluso puedes incluirlos en palos de banderilla (pegando en ellos los rostros de los personajes), esto le dará un toque único a tu dulcero. Puedes agregar moños morados.

dulceros de k-pop demon hunters|Crédito: Pinterest

Vasos de plástico: Esta idea es perfecta para que los niños reutilicen un vaso y lo lleven a todos lados. La idea consiste en conseguir vasos de plástico con popotes y dentro de estos colocar dulces, pueden ser transparentes o de un color especial como el morado. Recuerda que cada vaso debe estar tematizado de la película, incluso puedes personalizarlos con el nombre de cada niño.

vasos k-pop demon hunters|Crédito: Pinterest

Dulces inspirados en la película: Ahora bien, si tu idea no es dar dulceros y prefieres hacer dulces inspirados en la película una de las mejores ideas es hacer cup cakes, manzanas, galletas y paletas inspirados en la película, la mejor forma de hacerlos en añadiendo colorante morado en las recetas para que tengan toda la apariencia de la película. Puedes colocar impresiones de los personajes así como diamantina comestible, ¡ningún niño se resistirá!