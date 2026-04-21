7 diseños dark de uñas ojo de gato; son aesthetic y discretos para la oficina

En el manicure hay estilos que se ven bien tanto en tonos claros como oscuros, y el famoso 'cat eye' es uno de ellos. Este acabado, que está arrasando con las tendencias en 2026, puede ser sinónimo de looks que derrochan profundidad, elegancia y lujo. A continuación te lo demostramos con algunos diseños de uñas ojo de gato en versión dark.

7 ideas de uñas ojo de gato dark

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1. Uñas cat eye en color negro

Para un acabado lustroso y elegante con el efecto ojo de gato, no hay como las uñas negras. Tu manicure se ve como de terciopelo y fácilmente lo puedes combinar con tus outfits para la oficina.

2. Tono chocolate

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Entre los tonos neutros a los que puedes recurrir también está el chocolate, como en este diseño de manicure. Con la profundidad que aporta el efecto 'cat eye', el resultado es irresistible.

3. Uñas ojo de gato color verde oscuro

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Como sabes, el efecto en las uñas ojo de gato se logra con esmaltes que reaccionan ante los imanes. Para este diseño verde, se combinó ese efecto con otro esmalte que ofrece un acabado 'glass', tan reluciente como el cristal.

4. Tono ciruela

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Nos encantó cómo luce el efecto reflejante en una tonalidad como el ciruela, que se coloca entre los colores rojizos y purpúreos. Es un diseño fuera de lo común, pero que por tener un tono discreto resulta sencillo de combinar.

5. Con reflejos violeta

Aquí tenemos otro ejemplo de cómo un diseño donde predomina el color negro, puede tener reflejos fuera de lo común e irresistibles de ver. En particular, este diseño se asemeja a la tendencia recientemente conocida como 'soda nails'.

6. En azul

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Lo que nos encanta de este diseño es que inmediatamente nos hace pensar en la naturaleza, ya sea en el mar profundo o en un cielo estrellado.

7. Con polka dots

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Finalizamos la lista con otra alternativa para llevar uñas negras con un efecto ojo de gato, pero de manera original. Sobre el acabado magnético simplemente se añadió un patrón de puntos de color negro, y el diseño se hizo en uñas de forma almendrada.