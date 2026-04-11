Cómo adaptar skincare si vives en clima caliente

Durante la temporada de altas temperaturas es necesario adaptar adecuadamente nuestra rutina de skincare, especialmente si vivimos en zonas de clima cálido. Esto se debe a que nuestro cutis cambia junto con el termómetro.

Por ejemplo, la piel suele producir más grasa, perder agua por el sudor y estar más expuesta al daño solar. Para poder mantenerla sana, se necesita de una rutina sin brillo excesivo y con pasos adecuados que no nos saturen.

Así puedes adaptar el skincare si vives en clima caliente

Limpieza y frescura

Es el primer paso y uno de los más importantes, debido a que la producción de sebo suele aumentar con el calor. Es mejor que optes por limpiadores en gel o en espuma que eliminen el sudor y la humedad sin resecar.

Si al final del día sientes la piel muy pesada, puedes intentar aplicando una doble limpieza. Esto es clave para poder retirar totalmente el protector solar y la polución.

Durante la temporada de calor, nuestro skincare debe ser diferente|Pexels: Andres Ayrton

Texturas livianas

Durante la temporada de altas temperaturas, recuerda no utilizar texturas pesadas; es mejor preferir lociones, emulsiones o productos en gel y olvidarse por un momento de las cremas.

Trata de incorporar tratamientos que contengan ácido hialurónico, que hidratarán profundamente tu piel sin dejar sensación pegajosa.

El sudor puede hacer que aumente la producción de sebo|Pexels: Paloma Lima

El protector solar es obligatorio

Las altas temperaturas suelen venir acompañadas de climas soleados, donde el calor es intenso. Por lo que usar protector solar es casi una obligación; de lo contrario, tu piel sufrirá los estragos.

Recuerda buscar uno de consistencia ligera, pero con un FPS 50+, mejor si es de toque seco o de acabado mate, para evitar que tu cara luzca demasiado brillosa.

También es importante que, si el sudor daña tu bloqueador, lo retoques cada dos o tres horas; así no perderá sus efectos y evitarás las manchas o el envejecimiento prematuro de tu piel.

Como extra, puedes agregar tónicos refrescantes en bruma que ayudarán a eliminar la irritación que puede sufrir tu piel al exponerse al sol.