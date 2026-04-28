3 cambios para tener piel sana sin saturarla

Tener una piel sana es mucho más fácil de lo que muchos pueden imaginar, ya que no se requiere de productos excesivamente costosos o de 10 pasos todas las mañanas y todas las noches.

Expertos indican que muchas veces en el cuidado de la piel "menos es más", ya que la sobreexposiión a algunos ingredientes activos puede dañar la barrera cutánea, provocar irritación y hacer que aparezcan más brotes.

Por ello, hoy te decimos cómo puedes aplicar la simplicidad estratégica con 3 cambios básicos que puedes comenzar a aplicar en tu rutina de skincare sin gastar mucho dinero.

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Los 3 cambios para una piel sana

Limpieza sin agredir

Cambia los jabones fuertes por un limpiador suave de pH neutro. Esto se recomienda debido a que lavar la cara en exceso o utilizar productors muy astringentes puede eliminar los aceites naturales que protegen la piel, lo que la fuerza a producir más grasa, además de que la vuelve extremadamente sensible.

Usa jabones con pH neutro para mantener tu piel limpia sin dañarla|Pexels: Kampus Production

Aplica activos en días alternos

Uno de los consejos que dan los expertos en el cuidado de la piel es no usar retinol, vitamina C y ácidos exfoliantes al mismo tiempo. Es mejor que alternes su uso a través de la técnica conocida como skin cycling.

Esto permitirá que la piel aproveche al máximo los beneficios de cada ingrediente, disminuyendo el riesgo de sufrir quemaduras químicas o descamación por saturación.

No usar todos los productos al mismo tiempo evita que se sature la piel|Pexels: www.kaboompics.com

Prioriza la hidratación

Antes de que gastes mucho dinero en sueros supuestamente milagrosos, mejor asegúrate de usar crema hidratante y protector solar que sean adecuados para tu piel.

Esto es importante debido a que una piel correctamente hidratada, que además esté protegida contra los rayos del sol, tendrá una mejor capacidad de regeneración que una que tenga muchos tratamientos costosos, pero no cuente con la humedad necesaria para estar sana.

En conclusión, las pieles más sanas son aquellas que priorizan la hidratación y la protección solar, y pueden complementarse con limpieza, exfoliantes y aceites, pero que no se apliquen todos los días.