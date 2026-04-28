3 cambios para tener piel sana sin saturarla
Conoce cuáles son los 3 cambios que debes hacer para tener una piel sana sin saturarla, y cómo puedes aplicarlos en tu rutina de skincare sin gastar dinero
Tener una piel sana es mucho más fácil de lo que muchos pueden imaginar, ya que no se requiere de productos excesivamente costosos o de 10 pasos todas las mañanas y todas las noches.
Expertos indican que muchas veces en el cuidado de la piel "menos es más", ya que la sobreexposiión a algunos ingredientes activos puede dañar la barrera cutánea, provocar irritación y hacer que aparezcan más brotes.
Por ello, hoy te decimos cómo puedes aplicar la simplicidad estratégica con 3 cambios básicos que puedes comenzar a aplicar en tu rutina de skincare sin gastar mucho dinero.
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Los 3 cambios para una piel sana
- Limpieza sin agredir
Cambia los jabones fuertes por un limpiador suave de pH neutro. Esto se recomienda debido a que lavar la cara en exceso o utilizar productors muy astringentes puede eliminar los aceites naturales que protegen la piel, lo que la fuerza a producir más grasa, además de que la vuelve extremadamente sensible.
- Aplica activos en días alternos
Uno de los consejos que dan los expertos en el cuidado de la piel es no usar retinol, vitamina C y ácidos exfoliantes al mismo tiempo. Es mejor que alternes su uso a través de la técnica conocida como skin cycling.
Esto permitirá que la piel aproveche al máximo los beneficios de cada ingrediente, disminuyendo el riesgo de sufrir quemaduras químicas o descamación por saturación.
- Prioriza la hidratación
Antes de que gastes mucho dinero en sueros supuestamente milagrosos, mejor asegúrate de usar crema hidratante y protector solar que sean adecuados para tu piel.
Esto es importante debido a que una piel correctamente hidratada, que además esté protegida contra los rayos del sol, tendrá una mejor capacidad de regeneración que una que tenga muchos tratamientos costosos, pero no cuente con la humedad necesaria para estar sana.
En conclusión, las pieles más sanas son aquellas que priorizan la hidratación y la protección solar, y pueden complementarse con limpieza, exfoliantes y aceites, pero que no se apliquen todos los días.