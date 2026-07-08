Crochet para niños: cómo hacer el amigurumi gigante de Stitch de Lilo & Stitch
Los muñecos de crochet grandes se ven increíbles y son el regalo perfecto para los niños, además de que se pueden hacer muy fácilmente y sin gastar tanto.
Si creías que los amigurumis solo podían hacerse en tamaño mini para usarse como llaveros de crochet, te equivocas. En realidad, este tipo de manualidades se adaptan a diferentes tamaños y a casi cualquier personaje, como los peluches gigantes de Lilo & Stitch que les fascinan a los niños y que son un obsequio perfecto, ya sea para un cumpleaños o hasta para que decoren sus habitaciones.
¿Qué materiales se necesitan para un muñeco de crochet gigante inspirado en Stitch?
En todos los proyectos bordados a crochet lo más importante es tener estambre en los colores representativos de este personaje, que son el azul cobalto y el azul claro para el pelaje de estos muñecos de Stitch en tamaño grande para niños. También rosa para sus orejitas, así como negro y blanco para la cara, lo que para los niños hará que se vea igual al de las caricaturas.
En cuanto a las medidas, se sugiere que sea un hilo tipo "chenilla", ya que tiene mayor volumen y textura afelpada, ideal para un peluche de crochet en tamaño XL, según explica el manual de Lily Wools. Y para las agujas y ganchos, es mejor usar medidas de más de 8 mm, ya que solo estas son capaces de manejar el grosor del estambre.
Tutorial para hacer un peluche de crochet gigante: paso a paso para un amigurumi XL de Stitch
- Empieza por la cabeza. Teje un círculo mágico; enrolla el hilo alrededor de dos dedos formando un aro y pasa el gancho por el centro. Luego haz una cadena para asegurar la forma y comienza a bordar, lo que tal como explica el portal de Tejiendo Sonrisas, sirve como punto de partida para el muñeco en general.
- Borda el cuerpo de Stitch. Una vez que tengas el tamaño deseado, que para este tipo de tallas es de aproximadamente ce10ntímetros, pasa a la parte del cuerpo con una forma ovalada para su torso y una estilo "tubo" para sus patitas. Aquí vas a tener que hacer transiciones entre los tonos de azul para que quede realista.
- Teje por separado las orejitas y colita de Stitch. En tamaño normal, borda la cola y orejas de Sticth y luego une a todo el muñeco con puntadas invisibles. Repite los mismos pasos para su nariz y ojitos.
Ya solo tendrás que perfeccionar los detalles en este muñeco tipo amigurumi gigante de Stitch que es una de las mejores manualidades hechas en crochet para regalarle a los niños. Para que no se maltrate, procura que no esté expuesto a superficies muy ásperas o puntiagudas que puedan llegar a dañar el diseño.