Crochet para niños: cómo hacer el amigurumi gigante de Stitch de Lilo & Stitch

Si creías que los amigurumis solo podían hacerse en tamaño mini para usarse como llaveros de crochet, te equivocas. En realidad, este tipo de manualidades se adaptan a diferentes tamaños y a casi cualquier personaje, como los peluches gigantes de Lilo & Stitch que les fascinan a los niños y que son un obsequio perfecto, ya sea para un cumpleaños o hasta para que decoren sus habitaciones.

¿Qué materiales se necesitan para un muñeco de crochet gigante inspirado en Stitch?

En todos los proyectos bordados a crochet lo más importante es tener estambre en los colores representativos de este personaje, que son el azul cobalto y el azul claro para el pelaje de estos muñecos de Stitch en tamaño grande para niños. También rosa para sus orejitas, así como negro y blanco para la cara, lo que para los niños hará que se vea igual al de las caricaturas.

Los amigurumis XL de Stitch quedan increíbles para decorar las habitaciones de los niños|Pinterest, Disney+

En cuanto a las medidas, se sugiere que sea un hilo tipo "chenilla", ya que tiene mayor volumen y textura afelpada, ideal para un peluche de crochet en tamaño XL, según explica el manual de Lily Wools. Y para las agujas y ganchos, es mejor usar medidas de más de 8 mm, ya que solo estas son capaces de manejar el grosor del estambre.

Tutorial para hacer un peluche de crochet gigante: paso a paso para un amigurumi XL de Stitch

Empieza por la cabeza . Teje un círculo mágico; enrolla el hilo alrededor de dos dedos formando un aro y pasa el gancho por el centro. Luego haz una cadena para asegurar la forma y comienza a bordar, lo que tal como explica el portal de Tejiendo Sonrisas , sirve como punto de partida para el muñeco en general.



. Teje un círculo mágico; enrolla el hilo alrededor de dos dedos formando un aro y pasa el gancho por el centro. Luego haz una cadena para asegurar la forma y comienza a bordar, lo que tal como explica el portal de , sirve como punto de partida para el muñeco en general. Borda el cuerpo de Stitch . Una vez que tengas el tamaño deseado, que para este tipo de tallas es de aproximadamente ce10ntímetros, pasa a la parte del cuerpo con una forma ovalada para su torso y una estilo "tubo" para sus patitas. Aquí vas a tener que hacer transiciones entre los tonos de azul para que quede realista.



. Una vez que tengas el tamaño deseado, que para este tipo de tallas es de aproximadamente ce10ntímetros, pasa a la parte del cuerpo con una forma ovalada para su torso y una estilo "tubo" para sus patitas. Aquí vas a tener que hacer transiciones entre los tonos de azul para que quede realista. Teje por separado las orejitas y colita de Stitch. En tamaño normal, borda la cola y orejas de Sticth y luego une a todo el muñeco con puntadas invisibles. Repite los mismos pasos para su nariz y ojitos.

Hay que cuidar los detalles en los muñecos de Stitch gigantes para que no se maltraten|Pinterest, Disney+

Ya solo tendrás que perfeccionar los detalles en este muñeco tipo amigurumi gigante de Stitch que es una de las mejores manualidades hechas en crochet para regalarle a los niños. Para que no se maltrate, procura que no esté expuesto a superficies muy ásperas o puntiagudas que puedan llegar a dañar el diseño.