Muere famosa influencer de 22 años, tras perder control de su auto y chocar contra un árbol

Justo en el mismo fin de semana que ocurrió la muerte de la influencer estadounidense Brianna Johnson, otra creadora de contenido de su país perdió la vida de manera trágica. Se trata de Ayzia J. Toledo, de 22 años, quien falleció en un accidente automovilístico.

El 5 de julio, la influencer se encontraba transitando a bordo de un vehículo BMW por una autopista cercana a Nueva Jersey, cuando perdió el control; el auto se volcó y posteriormente impactó contra un árbol, de acuerdo con People.

Toledo se encontraba acompañada de dos personas: una mujer de 22 años llamada Henrietta Carter, quien también murió, y alguien más cuya identidad permanece oculta y quien sobrevivió con heridas menores.

Los seres queridos de Ayzia J. Toledo iniciaron una campaña de GoFundMe para apoyar con los gastos funerarios de la creadora de contenido; actualmente se han recaudado 9,317 dólares de los 13,000 solicitados.

"Tenía un espíritu hermoso, una personalidad vibrante y una manera de lograr que todos se sintieran vistos, valorados y amados", dice la publicación hecha para recaudar fondos. "Ella estaba construyendo un increíble futuro para sí misma, haciendo un impacto significativo y con una presencia creciente en redes sociales. Su autenticidad, energía y luz única tocaron las vidas de incontables personas".

Quién era Ayzia J. Toledo

La influencer tenía más de 261 mil seguidores en TikTok y 87 mil en Instagram; en ambas redes sociales acostumbraba compartir contenido de estilo de vida y moda. Colaboraba con diversas marcas, entre ellas una famosa plataforma de mercado en línea que principalmente se usa para comprar ropa.

Su última publicación corresponde al 2 de julio y se trataba de una colaboración pagada. En horas recientes han comenzado a aparecer condolencias y mensajes de luto e incredulidad en la sección de comentarios. "No puedo creerlo", "en un momento estás disfrutando y al siguiente te has ido" y "no puede ser", son algunas de las frases que pueden leerse.