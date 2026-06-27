3 colores de cabello en tendencia para iluminar tu rostro en julio

Con la llegada de julio y los días más luminosos del verano, la tendencia en coloración de cabello da un giro absoluto hacia la calidez y la multidimensionalidad.

Los expertos de los salones de belleza explican que los bloques de color plano han quedado en el pasado. La gran apuesta para esta temporada se centra en acabados lujosos y sutiles que imitan el reflejo del sol sobre las hebras, abandonando los contrastes agresivos para dar paso a transiciones delicadas que suavizan las facciones y rejuvenecen el rostro al instante.

La clave detrás de estos tonos virales de julio es su capacidad para actuar como un iluminador cosmético natural para la piel. Al incorporar reflejos estratégicos que oscilan entre matices cremosos, cobres refinados y destellos dulces.

Los 3 colores de cabello en tendencia en julio 2026

Te presentamos cuáles son los 3 tonos de cabellos que dominarán la temporada y te darán un efecto

"buena cara" inmediato sin necesidad de recurrir a decoloraciones extremas que dañen la fibra capilar durante las vacaciones.

Blonde latte o rubio cremoso

El tono es una base rubia beige mezclada con matices cremosos, avellana y dorados profundos que recuerdan al café con leche.

El efecto visual es que sustituye a los platinados fríos y aporta un aspecto sofisticado, suave y sumamente natural que se adapta a pieles tanto claras como bronceadas.

Cabello blonde latte para lucir este verano|Pinterest

Sunkissed brunette o castaño miel

Es una base de chocolate rica y satinada enriquecida con sutiles mechas o reflejos en tonos miel y caramelo. Perfecto para morenas que no quieren volverse rubias. Es una combinación que rompe la rigidez del cabello oscuro, imita el aclarado natural provocado por el sol y enmarca el rostro con destellos cálidos.

Color de cabello Sunkissed brunette en tendencia este julio 2026|Pinterest

Pumpkin spice o cobrizo cálido

E tono es una fusión vibrante pero sofisticada de base castaña o pelirroja infundida con canela, cobre suave y oro.

Color de cabello cobrizo cálido para iluminar el rostro en verano 2026|Pinterest

El efecto visual es un tono que aporta un bronceado natural a las pieles claras y un contraste sumamente moderno, sofisticado y lleno de personalidad a las pieles más oscuras.

