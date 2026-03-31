3 colores de uñas que quedan mejor con las manos bronceadas en abril de 2026: ideales para primavera

La llegada de la primavera 2026 significa también el inicio de la temporada vacacional, pues es a partir de estas fechas que muchas personas eligen la playa como el destino predilecto para pasar sus días de descanso. Y además de comprar los trajes de baño más lindos para todas las edades, también hay quienes buscan embellecer sus manos con diseños de uñas que queden perfectos con la piel bronceada.

¿Qué colores de uñas se ven bien con el bronceado? Los diseños más lindos para usar en la playa

Blanco con destellos nacarados . A diferencia de lo que muchos creen, el blanco no es un tono aburrido, mucho menos cuando se fusiona con alguna de las técnicas de "nail art" que están arrasando en las tendencias este 2026

3 diseños de uñas que son perfectos para lucir un bronceado radiante en la primavera 2026|Pinterest

. A diferencia de lo que muchos creen, el blanco no es un tono aburrido, mucho menos cuando se fusiona con alguna de Rojo coral para un manicure que se vea hermoso con el bronceado . Si eres fan del manicure rojo pero te preocupa que no se vea bien en tus vacaciones, siempre puedes recurrir a las variantes de este tono. Por ejemplo, los que tienen toques cálidos y se van más hacia el coral, son una de las mejores alternativas en diseños de uñas para darle luminosidad a la piel bronceada .

3 diseños de uñas que son perfectos para lucir un bronceado radiante en la primavera 2026|Pinterest

. Si eres fan del manicure rojo pero te preocupa que no se vea bien en tus vacaciones, siempre puedes recurrir a las variantes de este tono. Por ejemplo, los que tienen toques cálidos y se van más hacia el coral, son una de . Azul turquesa vibrante. Entre los trends en manicure que están ganando cada vez más popularidad en primavera 2026, están las inspiraciones que tienen como protagonistas a los colores vibrantes. Es el caso del azul turquesa que es perfecto para los días de vacaciones, pues tiene la intensidad ideal para darle luminosidad a la piel y es uno de los modelos que reflejan el dorado tan lindo que queda al broncearse.

3 diseños de uñas que son perfectos para lucir un bronceado radiante en la primavera 2026|Pinterest

Lo mejor de todas estas opciones en diseños de uñas para la primavera / verano 2026, es que se pueden recrear en diversas estructuras y largos. Es decir, dependiendo de tu estilo y hasta del tipo de viaje que planeas hacer, tendrás la posibilidad de elegir si llevarlas en largas o cortas, cuadradas o con la punta almendrada para verte delicada sin esfuerzo.