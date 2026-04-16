Unas manos bonitas son el resultado de múltiples cuidados que van más allá de la manicura adecuada. De acuerdo con expertos, existen al menos 3 consejos que podemos llevar a cabo para mejorar su apariencia general.

Hoy te compartimos qué puedes hacer para conseguir unas manos bonitas sin demasiado esfuerzo, que te harán ver presentable y elevarán tu imagen a la de alguien más cuidada.

Noticias San Luis Potosí del 15 de abril 2026

Los 3 consejos para que tus manos se vean más bonitas

Hidratación constante

Mantén una crema de manos en tu bolso y otra en tu escritorio o cerca de tu área de trabajo y aplícala cada que te laves las manos; así evitarás que la piel se reseque y también mantendrás elasticidad.

Cuida tus cutículas

No cortes tus cutículas; mejor aplica un aceite especial para ablandarlas y después empújalas suavemente hacia atrás con un palito de naranjo. Esto hará que tus uñas se vean mucho más largas y sanas.

3 consejos para que tus manos se vean más bonitas|Pexels: Kindel Media

Protección solar

Las manos son de las primeras zonas en mostrar las manchas y el envejecimiento prematuro por la edad y por la exposición a los rayos del sol Así que usa un protector solar en el dorso diariamente para prevenir que esto ocurra.

Adicionalmente a lo ya mencionado, existen otras acciones que te ayudarán a mantener tus manos saludables y bellas. Una de las más importantes es utilizar guantes cuando realices tareas domésticas, ya que el contacto con químicos y detergentes tiende a debilitar las uñas y resecar la piel drásticamente.

Los masajes y exfoliantes ayudan a mantener la piel suave y bonita|Pexels: Towfiqu barbhuiya

Para solucionar este problema, puedes usar guantes de goma para lavar los platos o limpiar; así mantienes tus manos bonitas y juveniles. Si lo deseas, puedes emplear una exfoliación semanal, ya que, al igual que el rostro, las manos acumulan células muertas que hacen que se vean opacas.

Emplear un exfoliante suave ayudará a que se suavice la textura de la piel; una opción casera que es efectiva es mezclar azúcar con miel o con aceite de oliva y untarla en tus manos para pocos minutos después lavarlas.

