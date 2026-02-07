3 consejos para lograr un planchado perfecto de ropa: lucirás impecable

Lograr un planchado perfecto en la ropa luce complejo en teoría, pero en la práctica se puede lograr, siempre y cuando se sigan estos 3 consejos para que luzcas impecable en tu día a día o un evento especial. Conoce estas 7 ideas para reciclar prendas viejas que tengas guardada: te verás estética y retro.

Para poder lograr un buen planchado, se deben tener a 2 grandes herramientas, como lo son la tabla o burro y la plancha. En la primera de ellas, se recomienda una altura regular, para que puedas maniobrar y que sea compacta y fácil de maniobrar, para que no ocupe tanto espacio y puedas guardarla sin problema para siguientes prendas.

Para ello se debe tener la taba o burro a una buena altura y una plancha con ciertos requerimientos.

Mientras que en la plancha, se debe optar por una que tenga la suela antiadherente, a fin de que se deslice suavemente por todo tipo de tela, aunque para ello debes ajustar la temperatura perfecta.

Los consejos para tener un planchado perfecto

1. Preparación y orden: Antes de comenzar a planchar debes verificar que la ropa esté limpia y ligeramente húmeda, a fin de que facilite el planchado. Se recomienda iniciar por las zonas más difíciles. Por ejemplo, en el caso de las camisas se arranca por los puños y el cuello.

Posteriormente, por el resto de la prenda, a fin de eliminar esas arrugas cuando la plancha está un poco fría y así evitar que vuelvan a aparecer en las áreas donde y habías pasado la plancha.

2. Temperatura adecuada: Se debe ajustar la temperatura de la plancha acorde al tipo de tela de la prenda; es decir, las telas delicadas requieren menos de calor, mientras que las más gruesas todo lo contrario.

3. Utilizar el vapor: El vapor te ayudará a que elimines las arrugas más difíciles y así obtener un planchado perfecto, digno de un profesional. Se recomienda utilizarlo continuamente en 45 g/min para garantizar resultados impecables.