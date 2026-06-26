Horóscopo para julio 2026: cuáles son los signos que volverían con su ex este mes

Julio de 2026 llega con movimientos importantes en el plano sentimental, pero también con oportunidades para el trabajo, el dinero y el bienestar personal. De acuerdo con una lectura inspirada en el tarot y la astrología, este será un mes para cerrar ciclos, iniciar nuevos proyectos y tomar decisiones que marcarán el resto del año. Algunos signos vivirán cambios inesperados en el amor, mientras que otros podrían recibir noticias de una expareja o tener la oportunidad de reencontrarse con alguien que dejó una huella en su vida. Descubre qué le depara este mes a tu signo.

ARIES

Julio estará lleno de energía y nuevos comienzos. En el amor, quienes tienen pareja fortalecerán la confianza, mientras que los solteros podrían conocer a alguien especial durante un evento inesperado.

En cuestiones de dinero, aparecerán oportunidades para incrementar los ingresos, aunque será importante evitar las compras impulsivas. En el trabajo, el esfuerzo de los últimos meses comenzará a dar resultados y no se descarta una propuesta profesional interesante.

La salud será favorable siempre que dediques tiempo al descanso y evites el exceso de actividades.



Golpe de suerte: un encuentro inesperado abrirá una puerta importante.

un encuentro inesperado abrirá una puerta importante. Números de la suerte: 8, 19 y 31.

TAURO

La estabilidad será la protagonista de julio. En el amor, las parejas disfrutarán de mayor tranquilidad y quienes están solteros podrían descubrir que una amistad comienza a transformarse en algo más.

El panorama económico se mantiene estable e incluso podrías recuperar un dinero pendiente. En el trabajo será un excelente momento para negociar, emprender o presentar nuevas ideas.

La salud mejora gracias a pequeños cambios en la alimentación y la hidratación.



Golpe de suerte: una recomendación o contacto abrirá nuevas oportunidades.

una recomendación o contacto abrirá nuevas oportunidades. Números de la suerte: 6, 15 y 27.

GÉMINIS

La comunicación será tu mayor fortaleza durante este mes. En el amor, una conversación sincera cambiará el rumbo de una relación o permitirá conocer a alguien con quien exista una conexión especial.

Las finanzas recibirán un impulso gracias a nuevas oportunidades relacionadas con tus habilidades.cambios laborales o el inicio de un proyecto.

La salud pide reducir el estrés y descansar la mente.



Golpe de suerte: recibirás un mensaje que traerá buenas noticias.

recibirás un mensaje que traerá buenas noticias. Números de la suerte: 5, 14 y 22.

Horóscopo para julio 2026: cuáles son los signos que volverían con su ex este mes|Canva

CÁNCER

Será uno de los signos más sensibles del mes. En el amor, las emociones estarán a flor de piel y podrían aparecer conversaciones pendientes con alguien del pasado.

En el aspecto económico conviene evitar préstamos o gastos innecesarios antes de aceptar nuevas responsabilidades.

La salud emocional necesitará atención y momentos de descanso.



Golpe de suerte: una corazonada te ayudará a tomar la mejor decisión.

una corazonada te ayudará a tomar la mejor decisión. Números de la suerte: 2, 18 y 29.

LEO

Julio te permitirá recuperar la seguridad en ti mismo. Las relaciones de pareja encontrarán estabilidad y quienes están solteros irradiarán un atractivo especial

Las finanzas favorecen inversiones bien pensadas. En el trabajo, el liderazgo y la constancia serán reconocidos por personas importantes.

La salud se mantiene fuerte gracias a una buena energía física.



Golpe de suerte: una persona influyente impulsará un proyecto importante.

una persona influyente impulsará un proyecto importante. Números de la suerte: 1, 17 y 33.

Horóscopo para julio 2026: cuáles son los signos que volverían con su ex este mes|Canva

VIRGO

Este será un mes para analizar con calma tus prioridades. En el amor reflexionarás sobre lo que realmente esperas de una relación.

En el dinero será buen momento para ahorrar y organizar gastos. En el trabajo, la experiencia acumulada jugará a tu favor y podrían confiarte nuevas responsabilidades.

La salud mejora si atiendes pequeñas molestias antes de que se conviertan en un problema mayor.



Golpe de suerte: encontrarás la respuesta que llevabas tiempo buscando.

encontrarás la respuesta que llevabas tiempo buscando. Números de la suerte: 4, 16 y 24.

LIBRA

Las relaciones buscarán equilibrio durante julio. Será un buen momento para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos importantes.

En el dinero podrían resolverse asuntos pendientes o llegar un ingreso inesperado. En el trabajo destacan acuerdos, contratos o negociaciones favorables.

La salud se mantendrá estable si respetas tus horarios de descanso.



Golpe de suerte: una decisión tomada hace meses finalmente dará resultados.

una decisión tomada hace meses finalmente dará resultados. Números de la suerte: 9, 20 y 30.

Horóscopo para julio 2026: cuáles son los signos que volverían con su ex este mes|Canva

ESCORPIO

La transformación será el tema principal del mes. En el amor podrías cerrar definitivamente una historia o darle una segunda oportunidad a alguien que regresa con una actitud diferente.

Las finanzas muestran señales positivas gracias a cambios importantes. En el trabajo terminará una etapa para comenzar otra mucho más prometedora.

La salud mejora al renovar hábitos y dejar atrás aquello que genera estrés.



Golpe de suerte: una oportunidad aparecerá después de un cambio inesperado.

una oportunidad aparecerá después de un cambio inesperado. Números de la suerte: 7, 13 y 26.

SAGITARIO

Julio traerá movimiento y nuevas experiencias. En el amor, una coincidencia podría convertirse en una historia especial.

El dinero favorece nuevos negocios y proyectos personales. En el trabajo surgirán cambios positivos que romperán con la rutina.

La salud será buena siempre que mantengas un equilibrio entre actividad y descanso.



Golpe de suerte: un viaje abrirá nuevas oportunidades.

un viaje abrirá nuevas oportunidades. Números de la suerte: 10, 21 y 32.

CAPRICORNIO

La disciplina seguirá siendo tu mejor aliada. En el amor buscarás relaciones estables y con mayor compromiso.

Las finanzas permitirán consolidar un proyecto importante. En el trabajo llegarán reconocimientos gracias a tu constancia.

La salud requiere evitar el exceso de responsabilidades.



Golpe de suerte: un consejo de una persona con experiencia cambiará tu perspectiva.

Números de la suerte: 3, 11 y 28.

Horóscopo para julio 2026: cuáles son los signos que volverían con su ex este mes|Canva

ACUARIO

La esperanza vuelve a iluminar tu camino. En el amor renacerá la ilusión y podrías iniciar una relación muy diferente a las anteriores.

En el dinero será un excelente momento para aprender nuevas habilidades que aumenten tus ingresos. En el trabajo destacarás por tu creatividad.

La salud muestra señales de recuperación tanto física como emocional.



Golpe de suerte: una coincidencia modificará tus planes para bien.

una coincidencia modificará tus planes para bien. Números de la suerte: 12, 23 y 35.

PISCIS

Julio será un mes de cierres y nuevos comienzos. En el amor podrías reencontrarte con alguien que marcó tu vida o iniciar una etapa más madura en tu relación actual.

Las finanzas recibirán recompensas por esfuerzos realizados en meses anteriores. En el trabajo alcanzarás una meta importante.

La salud mejora gracias a nuevos hábitos y una mayor estabilidad emocional.



Golpe de suerte: recibirás una noticia muy esperada antes de que termine el mes.

recibirás una noticia muy esperada antes de que termine el mes. Números de la suerte: 6, 25 y 36.

¿Qué signos podrían volver con su ex en julio de 2026?

Cáncer, Tauro, Libra, Escorpio y Piscis son los signos con mayores posibilidades de reencontrarse con una expareja durante julio.

En algunos casos podría tratarse de una simple conversación pendiente; en otros, de una oportunidad para comenzar de nuevo con mayor madurez. Sin embargo, las cartas también sugieren actuar con prudencia y no dejarse llevar únicamente por la nostalgia. Si una relación vuelve a aparecer en el camino, será importante valorar si ambas personas realmente han cambiado y si existen bases sólidas para construir una nueva historia.