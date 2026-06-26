7 diseños de uñas para niñas de 12 años: son hermosas y se ven adorables
Una manicura bonita no tiene que ser exagerada para destacar. Estos diseños son perfectos para que las niñas luzcan unas uñas acordes a su edad sin dejar de estar a la moda.
A los 12 años, las uñas pueden convertirse en una forma divertida de expresar la personalidad sin necesidad de recurrir a diseños exagerados o técnicas que puedan dañar las uñas naturales. Lo más recomendable es optar por manicuras cortas, colores suaves y esmaltes no tóxicos o a base de agua, ya que son más seguros para esta edad y permiten cambiar de diseño con facilidad.
De acuerdo con un artículo de Amsterdam UMC, los esmaltes en gel contienen acrilatos que pueden provocar alergias de contacto permanentes. Señalan que el problema también está aumentando en niñas, debido al uso cada vez más frecuente de estos productos.
Estos son 7 diseños de uñas para niñas de 12 años que son fáciles de llevar
Más allá del diseño, lo recomendable a esta edad es evitar el uso frecuente de acrílico o gel semipermanente, ya que pueden debilitar la uña con el tiempo. Los esmaltes tradicionales o a base de agua permiten disfrutar de una manicura bonita mientras mantienen las uñas sanas y fáciles de cuidar.
- Clean Nails con un toque de brillo. Si prefieren un estilo sencillo, una base transparente, rosa claro o nude con pequeños destellos en las puntas es una excelente opción. El resultado es una manicura discreta, luminosa y perfecta para cualquier ocasión.
- Flores de margarita. Las pequeñas margaritas siguen siendo una de las tendencias favoritas. Sobre una base transparente o en tonos pastel, basta con añadir unas cuantas flores blancas con el centro amarillo para conseguir un diseño delicado, alegre y muy juvenil.
- Uñas con lunares. Los diseños de puntos nunca pasan de moda y son muy fáciles de hacer. Una base en colores suaves, como lila, azul cielo o rosa, combinada con pequeños lunares blancos o negros crea una manicura divertida sin perder su sencillez.
- Frutas en miniatura. Fresas, cerezas, sandías o limones son algunos de los dibujos que pueden decorar una o dos uñas para aportar un toque original. Este tipo de diseño destaca por sus colores vivos y por darle un aire fresco y divertido a la manicura.
- Tonos pastel en todas las uñas. Pintar cada uña de un color pastel diferente es una forma sencilla de conseguir un resultado llamativo sin sobrecargar las manos. Tonos como menta, amarillo, lavanda, rosa y azul combinan muy bien entre sí y crean un estilo alegre.
- Corazones minimalistas. Una base nude o transparente con un pequeño corazón en rojo, rosa o plateado es suficiente para crear una manicura delicada. Es un diseño fácil de combinar con cualquier ropa y perfecto para quienes prefieren un estilo discreto.
- Efecto Glazed perlado. Los esmaltes con acabado aperlado o ligeramente nacarado aportan un brillo sutil que está muy de moda. Este diseño deja las uñas con un aspecto limpio, elegante y natural, ideal para quienes buscan un acabado sencillo pero moderno.