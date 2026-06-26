7 diseños de uñas para niñas de 12 años: son hermosas y se ven adorables

A los 12 años, las uñas pueden convertirse en una forma divertida de expresar la personalidad sin necesidad de recurrir a diseños exagerados o técnicas que puedan dañar las uñas naturales. Lo más recomendable es optar por manicuras cortas, colores suaves y esmaltes no tóxicos o a base de agua, ya que son más seguros para esta edad y permiten cambiar de diseño con facilidad.

De acuerdo con un artículo de Amsterdam UMC, los esmaltes en gel contienen acrilatos que pueden provocar alergias de contacto permanentes. Señalan que el problema también está aumentando en niñas, debido al uso cada vez más frecuente de estos productos.

Estos son 7 diseños de uñas para niñas de 12 años que son fáciles de llevar

Más allá del diseño, lo recomendable a esta edad es evitar el uso frecuente de acrílico o gel semipermanente, ya que pueden debilitar la uña con el tiempo. Los esmaltes tradicionales o a base de agua permiten disfrutar de una manicura bonita mientras mantienen las uñas sanas y fáciles de cuidar.

