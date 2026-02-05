Encontrar el corte de pelo ideal puede ser una tarea complicada, pues hay ciertas formas y acabados que favorecen más, según el tipo de rostro que tengas. En el caso de los rostros alargados, se recomienda buscar un corte que añada volumen, además de encontrar el equilibrio ideal en cuanto a longitud. Bajo esta línea, te compartimos 3 cortes de pelo que favorecen a los rostros alargados y que quedan perfectos para mujeres de 30 a 40 años.

3 cortes de pelo que favorecen a los rostros alargados: perfectos para mujeres de 30 a 40 años

Bob: Este corte queda perfecto en pelo lacio u ondulado, pues lo que realmente importa es su longitud, ya que ayuda a acortar visualmente el rostro, además de aportar estructura. ¡Checa este ejemplo!

| Crédito: Imagen creada con Gemini

Shag o Wolfcut: Las capas desordenadas del shag o wolfcut son perfectas si lo que buscas es añadir volumen a tu corte, especialmente a los lados. Este estilo ofrece un acabado más moderno, lo que también es un plus si quieres es verte más joven y con mucha personalidad.

|Crédito: Imagen creada con Gemini

Con flequillo o cortina: Sea cual sea el corte que tengas, el flequillo o las cortinas siempre favorecerán a los rostros alargados. Solo cuida que el largo de la cortina o el fleco no esté por debajo de la ceja, ya que podrías resultar con el efecto contrario sin quererlo. Además de acortar el rostro, el flequillo también es ideal si lo que buscas es dar más armonía a tu imagen.

|Crédito: Imagen creada con Gemini

¿Qué cortes de pelo NO favorecen a las mujeres con rostro alargado?

Por el contrario, los cortes de pelo que NO favorecen a los rostros alargados son aquellos con gran longitud, especialmente los que son 100% lacios, pues estos hacen que la cara se vea más larga, haciéndolos ideales para rostros redondos. El truco para los rostros alargados es usar cortes con volumen o en capas, ya que, visualmente, la verticalidad y longitud disminuyen. En cuanto a peinados, evita coletas altas o el cabello totalmente peinado hacía atrás, ya que estos sólo acentúan el largo del rostro.